Podczas środowej konferencji prasowej w resorcie rozwoju Buda był pytany, czy nie ma obaw, że program Pierwsze Mieszkanie wpłynie na ceny nieruchomości, a także ceny usług i produktów związanych z rynkiem mieszkaniowym.

Szef MRiT podkreślił, że wiele osób wstrzymuje się z zakupem pierwszego mieszkania, ale jest gotowych podjąć się tego wyzwania. "To jest dobry moment na to, żeby wyjść z takim programem. Mamy dużą liczbę budowanych mieszkań. Za listopad to jest 217 tys. mieszkań, blisko rekordu z 2021 r. W związku z tym nie będzie brakowało mieszkań, które będzie można kupić, tym bardziej że program jest dedykowany również rynkowi wtórnemu" - powiedział Buda.

Zaznaczył, że program nie będzie miał wpływu na ceny nieruchomości. "Sprzedawanych mieszkań będzie rocznie ok. 200-230 tys., natomiast w programie będzie uczestniczyło 30-40 tys., więc to niewielki procent, nie może wygenerować żadnej zwyżki cen" - stwierdził minister rozwoju.

Zapowiedziany przez rząd program Pierwsze mieszkanie zakłada kredyty z oprocentowaniem 2 proc. i dopłatami państwa, a także konto oszczędnościowe na zakup mieszkania z premiami od państwa. Program ma ruszyć 1 lipca 2023 r.(PAP)