Mają od 20 do 24 lat i mieszkają w Anglii lub Walii z rodzicami – taką grupę stanowi ok. 51 proc. – jak wynika ze spisu powszechnego (na podstawie danych z 2021 r.). Co ciekawe, to o 7 p.p. więcej niż w 2011 r. – podkreśla agencja.

Wyniki spisu powszechnego zostały opublikowane w tym tygodniu. Co jeszcze pokazuje raport?

W grupie 30–34 latków (według danych za 2021 r.) 1 na 10 osób mieszka z rodzicami. W 2011 r. wspomniana grupa stanowiła 8,6 proc.

„Młodzi ludzie napotykają dziś o wiele więcej barier na drodze do wejścia na rynek mieszkaniowy niż poprzednie pokolenia” – ocenia, cytowany przez agencję, Daniel Copley, ekspert ds. konsumentów w brytyjskiej firmie na rynku nieruchomości Zoopla.

Według badania Zoopla 14,4 proc. Brytyjczyków (w wieku poniżej 40 lat) mieszka z rodzicami. Z kolei 14,1 proc. planuje kupić własny dom/mieszkanie.

Co utrudnia zakup nieruchomości Brytyjczykom?

Chociaż ceny nieruchomości spadły w ostatnich miesiącach, to nadal są o ponad 20 proc. wyższe niż na początku pandemii COVID–19 – podaje agencja.

Jak zaznacza Bloomberg, sytuacja na rynku nieruchomości nadal będzie skomplikowana. Na przykład ze względu na wysokie stopy procentowe, które są na najwyższym poziomie od ponad 15 lat.

„Przystępność cenowa pozostaje ograniczona przez wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych, podstawowe warunki handlowe prawdopodobnie pozostaną trudne w najbliższym czasie” – uważa Jason Honeyman, dyrektor generalny Bellway Plc. (firmy zajmującej się sprzedażą mieszkań oraz budową domów).