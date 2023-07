Budowa domu: Jakie dokumenty są wymagane?

Reklama

Mamy działkę będącą naszą własnością i chcemy na niej postawić dom jednorodzinny. Przed rozpoczęciem inwestycji potrzebujemy następujące dokumenty:

Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;

Wypis i wyrys dla danej działki z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub jeśli taki plan nie jest uchwalony, to decyzję o warunkach zabudowy;

Mapę zasadniczą do celów projektowych;

Warunki techniczne przyłączenia do sieci lub oświadczenie o możliwości przyłączenia

Projekt budowlany;

Oświadczenie Kierownika Budowy;

Dziennik budowy;

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót.

Reklama

Wnioski o wydanie powyższych dokumentów składa osoba budująca dom, czyli inwestor. Pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata od daty jego wydania. Oznacza to, że w tym czasie należy rozpocząć budowę. Dodatkowo jeśli budowa zostanie przerwana w trakcie jej trwania na okres minimum 3 lat, to jej wznowienie będzie wymagać uzyskania kolejnego pozwolenia. Wydanie pozwolenia na budowę jest usługą bezpłatną – wyjątkiem jest pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, w którym jego część będzie wydzielona pod działalność gospodarczą.

Kiedy wymagane jest pozwoleniena budowę?

Mimo planowanych zmian w Prawie budowlanym obecnie uzyskania pozwolenia na budowę nie wymaga jedynie budowa domów o powierzchni do 70 m2. Pozwolenie na budowę to oficjalna decyzja urzędowa potwierdzająca, że możesz wybudować dom na swojej działce i uzyskanie jego jest konieczne w przypadku domów o powierzchni powyżej 70 m2. Budynki o powierzchni mniejszej wymagają jedynie zgłoszenia.

Budowa domu: Jakie warunki trzeba spełnić?

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 1997 określa dokładnie podstawowe uwarunkowania dotyczące działki oraz budowy domu, takie jak m.in.:

dozwoloną wielkość domu;

intensywność zabudowy;

usytuowanie budynku na działce;

elementy budynku (np.: geometria dachu, kolor dachu i elewacji czy szerokość ściany frontowej);

procent całkowitego obszaru działki, jaki można zabudować;

minimalna powierzchnia działki wymagana pod budowę;

sposoby odprowadzania ścieków.

Jeżeli działka położona jest na terenie, dla którego nie ma MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), to te informacje zostaną zawarte w decyzji o warunkach zabudowy.

Budowa domu: Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia budowy (na którą wymagane jest pozwolenie na budowę) minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem. Dodatkowo zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dzień rozpoczęcia robót budowlanych musi być dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę jest już ostateczna.

Formalności po zakończeniu budowy domu

Zebraliśmy już wszystkie wymagane dokumenty do naszej inwestycji i z sukcesem wybudowaliśmy dom. Co musimy zrobić, by móc go użytkować? Przed prowadzeniem się do nowego domu musimy zgłosić zakończenie budowyPowiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane, m.in.:

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanego budynku z przepisami oraz z projektem lub warunkami pozwolenia na budowę oraz oryginał dziennika budowy;

dokumentację geodezyjną lub inwentaryzacyjną powykonawczą;

protokoły badań i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji.

PINB ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania obiektu. Jeśli takiego sprzeciwu nie wyrazi, możemy zacząć użytkowanie nowego domu.