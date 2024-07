Kredyt #naStart. Ponad 1,15 mld zł na dopłaty w 2025 roku

Dopłaty do kredytów mieszkaniowych będą kosztować budżet państwa ponad 1,15 mld zł w przyszłym roku. W ciągu 10 kolejnych lat łączne koszty programu wyniosą prawie 19,4 mld zł – czytamy w OSR do opublikowanego we wtorek projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart.