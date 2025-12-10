„W 1-3 kwartale 2025 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym, natomiast spadki odnotowano w zakresie mieszkań, których budowę rozpoczęto, oraz na których budowę wydano pozwolenia. W budownictwie niemieszkalnym zaobserwowano niewielkie wzrosty” - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Reklama

Z danych GUS wynika, że w pierwszych trzech kwartałach br. do użytkowania oddanych zostało o dwa lokale mniej niż w tym samym okresie 2024 r. Łączna powierzchnia użytkowa oddanych mieszkań wyniosła 12,8 mln mkw., czyli spadła o 1,9 proc. (245,1 tys. mkw.) rok do roku. Jak wskazał GUS, spadła również też przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanych lokali mieszkalnych do 88,2 mkw., podczas gdy w tym samym okresie 2024 r. było to 89,9 mkw. Średnia w budynkach jednorodzinnych wyniosła w br. 126,8 mkw., a w wielorodzinnych - 51,2 mkw.

Najwięcej buduje się na Mazowszu

GUS zwrócił uwagę, że najmniej nowych mieszkań wybudowano w województwach: opolskim (1,2 proc. ogółu), świętokrzyskim (2 proc.) i warmińsko-mazurskim (2,4 proc.), a najwięcej w mazowieckim (21,3 proc.) i wielkopolskim (10,7 proc.). Średnio w Polsce oddano do użytkowania 3,9 mieszkania na 1 tys. ludności. Najwięcej buduje się w województwie mazowieckim - 5,6 lokali na 1 tys. osób.

Podobnie jak w ubiegłym roku, w pierwszych trzech kwartałach br. 62,7 proc. nowo oddanych mieszkań zostało wybudowanych przez deweloperów, a 33,7 proc. przez inwestorów indywidualnych. Kolejne 3,6 proc. lokali przekazano do użytkowania w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

Spadła liczba rozpoczętych inwestycji

Jak wynika również z danych urzędu statystycznego, w pierwszych trzech kwartałach br. rozpoczęto budowę 166 tys. mieszkań, co stanowi spadek o 8,5 proc. względem ub.r. - 60,3 proc. z nich jest przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, a 37,8 proc. to mieszkania w budownictwie indywidualnym. Pozostałe 1,9 proc. stanowiły mieszkania spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe.

W tym samym czasie wydano też pozwolenia na budowę 192,8 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 17,2 mln mkw. Względem ubiegłego roku spadła zarówno liczba pozwoleń, jak i powierzchnia mieszkań odpowiednio o 12,6 proc. i 5,6 proc. GUS prognozuje też w oparciu o wydane pozwolenia, że średnia powierzchnia tych mieszkań w budynkach jednorodzinnych wyniesie 123,7 mkw., a w wielorodzinnych 53,4 mkw.