Kukucki w rozmowie z "DGP" odniósł się do nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Jak zaznaczył, w resorcie przygotowywane są tzw. mała i duża nowelizacja tej ustawy. Obie będą dotyczyć budownictwa społecznego, a pierwsza z nich właśnie ma trafiać do uzgodnień międzyresortowych.

"Planujemy, żeby weszła w życie pod koniec II kw. 2024 r. Zakłada ona przede wszystkim zwiększenie Funduszu Dopłat. Dziś roczny limit wsparcia dla samorządów wynosi 1 mld zł. Planujemy jeszcze w tym roku zwiększyć go do 5 mld zł. Ale to nie wszystko. Każdy kolejny rok to kolejny 1 mld zł więcej w funduszu" - mówi "DGP" Kukucki.

Wiceszef MRiT zaznaczył, że do 2030 r. planowane jest dojście do 10 mld zł, które rocznie będzie przeznaczane przede wszystkim na budowę nowych lokali i remonty komunalnych pustostanów.

Pytany o to, ile mieszkań powstanie zapewnił, że obietnica 100 tys. mieszkań na tani wynajem jest aktualna. "Tyle powstanie w czasie tej kadencji Sejmu. W tym roku jesteśmy w stanie podpisać z samorządowcami umowy na budowę ok. 20 tys. takich mieszkań. Nie chcę używać wielkich słów, ale myślę, że po 1989 r. nie było tak dużego programu, który rozwijałby mieszkalnictwo społeczne. Już teraz widzimy, że kilkaset inwestycji czeka na realizację. Samorządowcy czekają tylko na środki, aby móc je zrealizować." - podkreślił.