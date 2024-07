Od początku roku analitycy obserwują spadki, jeśli idzie o sprzedaż mieszkań. Co prawda czerwiec był pierwszym miesiącem, który przełamał ten trend, ale nie wiadomo, na ile ta zmiana jest trwała. Z badań Otodom wynika, że aż 20 proc. ankietowanych planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy aktywność na rynku mieszkaniowym. Przyglądają się, co rynek ma im do zaoferowania. Tak pierwotny, jak i wtórny. Najwięcej poszukujących jest w wieku miedzy 26, a 35 rokiem życia.Zaznaczając filtry w wyszukiwarkach, poza ceną mieszkania, ilością pokoi i minimalną powierzchnią, zwracają uwagę na typ budynku, jego wiek i datę zamieszczenia oferty. Jeśli więc ogłoszenie już długo „wisi” w serwisach, lepiej je usunąć. Poprawić i zamieścić na nowo, stawiając w opisie nieruchomości akcenty, na to, czego kupujący szukają.

Ważny jest balkon i paczkomat

Jeśli chodzi o samo mieszkanie, to od 3 lat najbardziej pożądany jest własny kawałek zieleni i nie chodzi, w przypadku mieszkań, o ogródek, ale balkon. Warto „zazielenić” swój balkon i mieszkanie. Zrobić ładne zdjęcia, pokazując rośliny, w wśród nich zaaranżowane miejsce do wypoczynku. Mniejsze czy większe, da się zrobić na każdym balkonie. Garaż lub miejsce postojowe znalazł się w maju na drugim miejscu po balkonie, wśród popularnych kryteriów wyszukiwania w serwisie Otodom.

Jeśli natomiast chodzi o cenione w okolicy zamieszkania udogodnienia, to bezkonkurencyjny okazał się paczkomat. Paczkomat jest ważniejszy niż szkoła, przedszkole, sklep czy usługi. Jeśli jest na terenie inwestycji, to doskonale. Jeśli w pobliżu, warto podkreślić jego bliskość. Wyprzedził każde z tych czterech udogodnień, co nie znaczy, że one nie są ważne. Są, tylko mniej, ale koniecznie wymieńmy je w ogłoszeniu. Jeśli w okolicy jest jakiś urząd, w którym można załatwić ważne dla mieszkańców sprawy, warto o nim wspomnieć. Jak i o wspólnych przestrzeniach, na których można zbudować relacje sąsiedzkie oraz targu ze świeżymi produktami. Listę udogodnień, na które warto zwrócić uwagę, zamykają te dla osób niepełnosprawnych oraz kawiarnie i restauracje.

Jeśli w okolicy jest park, choćby kieszonkowy czy skwer, koniecznie trzeba o tym napisać. Takie sąsiedztwo jest ważne prawie dla wszystkich, a przy okazji można trafić do osób, które mieszkają ze zwierzętami. To duża grupa. Z danych Otodom wynika, że 7 na 10 Polaków dzieli mieszkanie z pupilem. Najczęściej z psem. Dla nich miejsce do spacerów czy sąsiedztwo dedykowanych zwierzętom usług to atut, na który nie pozostają obojętni.

Klimatyzacja coraz popularniejsza

Nadal istotne jest skomunikowanie lokalizacji, ale informacja o tym, powinna być, jak najbardziej konkretna. Na przykład kolejką A dojedziemy do punktu B w 15 minut, a tramwajem nr np. 7 do dworca w 10 minut. Analizując dane o liczbie wyświetleń ofert na Otodom od początku 2019, widać, że stopniowo rośnie zainteresowanie nieruchomościami z klimatyzacją. Najczęściej wyszukuje się ich w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Katowicach. W tych miastach wybierano ten filtr w trakcie poszukiwań o 40-70 proc. częściej niż przed rokiem. W Warszawie średnia cena zakupu mkw. mieszkania z klimatyzacją na rynku pierwotnym sięga niemal 21 tys. Podczas gdy średnia dla wszystkich mieszkań w tym segmencie wynosi 17 355 zł. Na rynku wtórnym średnia cena w segmencie mieszkań z klimatyzacją jest o 16 proc. wyższa, niż w przypadku lokali bez klimatyzacji. W Krakowie, zarówno w przypadku pierwotnego jak i wtórnego rynku, mieszkania z klimatyzacja są o 10-14 proc. droższe. A w Poznaniu nawet o 21 do 29 proc. Widać zatem, że takie udogodnienie zyskuje na znaczeniu.