W skali roku zmniejszyła się liczba nowo utworzonych miejsc pracy (o 9,1%), a zwiększyła się liczba zlikwidowanych miejsc pracy (o 24%).

Reklama

"W trzecim kwartale br. wolnymi miejscami pracy dysponowało 5,9% spośród 641,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,9 pkt proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r. Wśród podmiotów dysponujących wolnymi miejscami pracy 81,6% stanowiły podmioty należące do sektora prywatnego. Ponad połowa podmiotów dysponujących wolnymi miejscami pracy (51,5%) liczyła do 9 osób pracujących" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Firmy dysponując wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały specjalistów, dla których

W III kw. br. przygotowano 38,1 tys. miejsc, nieco mniej ofert było skierowanych do robotników przemysłowych i rzemieślników - 29,2 tys., podał GUS.

Na koniec III kw. br. najwięcej wolnych miejsc pracy było w podmiotach prowadzących działalność w zakresie Przetwórstwa przemysłowego - 27,9 tys. Znaczną liczbą wolnych miejsc pracy dysponowała sekcja Handel; naprawa pojazdów samochodowych - 21,1 tys. oraz Budownictwo - 15,4 tys. wolnych miejsc pracy, podał GUS.

"Największe wzrosty liczby wolnych miejsc pracy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpiły w sekcjach Edukacja o 40,2% do 7 tys. miejsc pracy, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną o 29,1% do 0,7 tys. Największy roczny spadek liczby wolnych miejsc pracy nastąpił w sekcjach: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - o 41,1% do 0,4 tys., Zakwaterowanie i gastronomia - o 39,7% do 3,7 tys. oraz Budownictwo - o 31,5% do 15,4 tys. miejsc pracy" - czytamy dalej.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy (określający udział wolnych miejsc pracy w sumie zagospodarowanych i niezagospodarowanych miejsc pracy w danym okresie) wyniósł w Polsce na koniec III kw. 1,25% i był wyższy o 0,53 pkt proc. niż w analogicznym okresie 2020 r. i wyższy o 0,09 pkt proc. niż w poprzednim kwartale.

"Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. wskaźnik ten wyniósł 1,07%. Był on niższy od wskaźnika z końca trzeciego kwartału 2021 r., a także od wskaźnika z końca drugiego kwartału br., odpowiednio o 0,18 pkt proc i 0,11 pkt proc." - napisał Urząd.

(ISBnews)