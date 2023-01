Reklama

„Wielka rezygnacja” lub „cicha rezygnacja” – to trendy, które pokazały, iż wielu pracodawców nie zna oczekiwań pracowników. Rosnący poziom niezadowolenia został po prostu zbagatelizowany.

Z obserwacji ruchów na rynku pracy, systemu hybrydowego oraz stylu pracy młodszych pokoleń „staje się oczywiste, że wyższe pensje, dodatkowe świadczenia, atrakcyjne dodatki, stare sztuczki i szybkie rozwiązania – takie jak przemówienia motywacyjne i warsztaty – nie wystarczą” – podkreśla serwis poświęcony World Economic Forum.

„Hojne słuchanie” spowoduje, że „współpracownicy i liderzy nawiążą głębokie i autentyczne więzi”. Czym charakteryzuje się „hojne słuchanie”? Tę umiejętność można scharakteryzować za pomocą wartości takich jak: „otwartość, odwaga, ciekawość i szybkość reakcji”. Celem w tym przypadku jest m.in.: lepsze zrozumienie problemów, okazanie empatii oraz poprawa współpracy.

Powrót do biur po pandemii? Czas na zmiany

Jak podkreślono w tekście, zakończenie pandemii COVID-19 i powrót do biur to najlepszy moment na to, by wprowadzić zmiany w firmach. Liderzy mają okazję na to, by zacząć stosować zasadę „hojnego słuchania”.

Umiejętność „hojnego słuchania” przez pracodawców zwiększa nie tylko wydajność, ale poszerza również wiedzę zawodową kadry. Ponadto u zatrudnionych następuje poprawa samopoczucia oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa. Praktykowanie tej zasady zmniejsza również ryzyko stresu, wypalenia zawodowego oraz emocjonalnego. W efekcie między liderami a pracownikami tworzy się autentyczna relacja. Zatrudnieni dostrzegają, że są doceniani w miejscu pracy, czują przynależność do firmy.

„Hojne słuchanie” – o czym warto pamiętać?

Staraj się poświęcić całkowite skupienie na rozmówcy i jego problemach

Podczas rozmowy należy unikać innych zajęć; używania telefonu, laptopa…

Wystrzegaj się frustracji oraz postaraj się “odłożyć swoje ukryte uczucia na bok”

Nie przerywaj rozmówcom;

Twoja postawa powinna być otwarta; nie unikaj kontaktu wzrokowego

Spójrz na problem z perspektywy innej osoby

Z każdej rozmowy staraj się wyciągać wnioski; „Nigdy nie wiadomo, czego możesz się nauczyć słuchając kogoś”.