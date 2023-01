Jednocześnie, jak podkreśla Paweł Wyrębek, adwokat, senior associate w SSW Pragmatic Solutions, związki zawodowe co do zasady powinny uwzględniać oczekiwania pracowników co do wprowadzania pracy zdalnej – w końcu są ich reprezentantami. Jednak gdy rozmowy ze związkowcami się przeciągają, a np. kandydat chce wykonywać pracę tylko zdalnie albo dotychczasowy pracownik domaga się tego z uwagi na sytuację rodzinną, to pracodawca skorzysta z drogi indywidualnego porozumienia.