Autorka artykułu Gili Malinsky podaje kilka przykładów dodatkowych zajęć, które będą idealne dla osób lubiących pracować samotnie. Czasem pozwolą zarobić rocznie dodatkowe dziesiątki tysięcy dolarów (lub złotych).

Internetowe ankiety

Niektóre strony internetowe takie jak Survey Junkie czy InboxDollars płacą gotówką lub kartami prezentowymi za branie udziału w internetowych badaniach. Zazwyczaj dotyczą one preferencji zakupowych i większość zajmie mniej niż 20 minut. Zdaniem większości internautów można w ten sposób zarobić kilka dolarów na godzinę.

Sprzedaż własnych ubrań i ozdób

Wietrzenie szafy może być znacznie bardziej dochodowe, niż sądzisz. Autorka wymienia kilka stron, na których można pozbyć się niechcianych przedmiotów, ale również w Polsce nie brakuje takich witryn. Jedną z najpopularniejszych poza Allegro jest Vinted. Kluczowe jest uwzględnienie kosztów wysyłki i prowizji.

Sprzedaż projektów do druku

Jeżeli masz kreatywne zacięcie, estetyczny zmysł i umiejętności techniczne, to możesz tworzyć własne projekty, które można następnie sprzedawać w sieci. Do rozwijania ich idealne będą takie narzędzia jak Canva czy nawet Google Docs. Dobrym rozwiązaniem jest zapoznanie się z innymi projektami sprzedawanymi w sieci, by dowiedzieć się, na co jest popyt.

Blog na Medium

Masz pasję o której lubisz i potrafisz pisać? Możesz to zmonetyzować. Jednym z największych portali, który umożliwia publikację swoich idei, jest Medium. Płaci on zarówno za umiejętność zatrzymywania czytelnika na stronie, jak również przyciąganie nowych osób na portal (linki referencyjne). By otrzymywać pieniądze za napisane treści trzeba najpierw zgromadzić co najmniej 100 followersów.