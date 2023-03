Emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku rozważa blisko 17% Polaków, a co czwarty nie potrafi zdecydowanie wypowiedzieć się na ten temat, co jest najwyższym odsetkiem od 2015 roku, wynika z raportu "Migracje zarobkowe Polaków" przygotowanego przez Gi Group.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zainteresowanie Polaków emigracją zarobkową wyraźnie wzrosło i utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Obecnie niemal 17% badanych rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy w ciągu najbliższego roku, wyraźnie przy tym zmalał odsetek odrzucających taką perspektywę - obecnie to niespełna 60% badanych, co stanowi spadek o 8,7 pkt proc. w porównaniu z lipcem 2022 roku i 21,6 pkt proc. w odniesieniu do września 2021 roku. Zauważalny jest jednocześnie wysoki wzrost grona niezdecydowanych, których odsetek zwiększył się o niemal 10 pkt proc. w stosunku do lipca 2022 r. i jest najwyższy od 2015 roku, podano.

"Grupa Polaków zainteresowanych emigracją zarobkową od kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie, ale początek roku przyniósł kolejną niepokojącą informację: wzrost grona niezdecydowanych. Obecnie to 24,3%, podczas gdy jeszcze na początku 2020 roku był to zaledwie 1% badanych. W pierwszej kolejności wyjazd planuje młode pokolenie - osoby do 34. roku życia, a więc te, które jeszcze przez wiele lat będą aktywne zawodowo, z wykształceniem zawodowym, średnim i wyższym. Jeżeli rzeczywiście zdecydowałyby się wyjazd, nawet krótkoterminowy, ich decyzja miałaby dramatyczne konsekwencje dla kraju: mówimy o ludziach, którzy w najbliższych latach powinni kierować wzrostem i tworzyć strukturę polskiej gospodarki" - powiedział dyrektor generalny Gi Group Holding w Polsce Marcos Segador Arrebola, cytowany w komunikacie.

Jak wynika z badania, najliczniejszą grupę rozważającą emigrację w ciągu najbliższego roku stanowią mieszkańcy województwa mazowieckiego, najmniejszy odsetek zaś - regionu centralnego oraz południowo-zachodniego (mniej niż 10%).

Najważniejsze powody, dla których Polacy decydują się na emigrację zarobkową, od lat pozostają niezmienne - to wyższy poziom zarobków (76,3% wskazań) oraz wyższy standard życia i lepsze warunki socjalne (61%). Znacząco na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wzrosła również liczba osób wskazujących na brak odpowiedniej pracy w Polsce - ten powód wskazało prawie 35% badanych - niemal 20 pkt proc. więcej niż w listopadzie 2021 roku, podkreślono.

Polacy zwracają uwagę także na czynniki pozafinansowe. Coraz częstszą motywacją do wyjazdu, szczególnie dla młodego pokolenia, staje się chęć podróżowania i zwiedzania świata. Ten argument wskazało 35,6% badanych i jest to wzrost o 10,6 pkt proc. w porównaniu z drugą połową 2021 roku. Z kolei 28% respondentów przekonuje większe poszanowanie wolności i praw obywatelskich za granicą.

"Najchętniej wybieranym kierunkiem emigracji pozostają Niemcy (niemal 35% wskazań), co więcej, popularność tego kierunku zwiększyła się w ciągu dwóch ostatnich lat. Na drugim miejscu znajduje się Holandia, którą wybiera ponad 16% badanych. Ponownie, po spadkach obserwowanych w ostatnich latach, wzrosła liczba osób wskazujących Wielką Brytanię (+4,6 pkt proc. względem roku 2021), która znajduje się obecnie na trzecim miejscu destynacji emigracyjnych. Na czwartym - daleka Nowa Zelandia" - czytamy dalej.

Deklarowana długość planowanego wyjazdu zmieniła się w ciągu ostatnich lat. W 2021 roku zdecydowanie przeważały plany emigracji kilkuletniej, a 17% Polaków zamierzało wyjechać na stałe. Obecnie coraz popularniejsze stają się krótsze wyjazdy - co piąty Polak zamierza opuścić kraj na nie więcej niż pół roku. Liczba osób deklarujących chęć wyjazdu na kilka lat lub na stałe znacząco spadła - w pierwszym przypadku jest to spadek o ponad 13 pkt proc. względem roku 2021, w drugim o 7,7 pkt proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Gi Group w terminie 9-14 lutego 2023 r. W ramach badania przeprowadzono 700 ankiet z osobami między 18. a 67. rokiem życia. Ankietowani byli Polacy i Polki powyżej 18. roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości i wykształcenia.

(ISBnews)