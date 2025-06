Skrócony czas pracy

Testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy - zaczyna się 1 stycznia 2026 r. i trwa do 31 grudnia 2026 r.

"To będzie pierwszy pilotaż skróconego czasu pracy w tej części Europy, pierwszy w naszym regionie, pierwszy na tak szeroką skalę pilotaż w Polsce. Chcemy zachęcać do skróconego czasu pracy, zachęcać do testowania rozwiązań w różnego typu organizacjach. W pilotażu będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe – by każdy pracodawca mógł sprawdzić, co u niego działa"- powiedziała minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, cytowana w komunikacie.

Skrócenie czasu pracy przynosi korzyści, ale wymaga elastycznego podejścia, dostosowanego do specyfiki branż i organizacji. Nie może być narzucone odgórnie. Pilotaż pozwoli rozpocząć praktyczne testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy, podkreślono w materiale.

Kto może składać wniosek o pilotaż?

Wniosek mogą złożyć pracodawcy, zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne. Wniosek należy złożyć elektronicznie.

Jak podał MRPiPS, warunki, które należy spełnić, ubiegając się o pilotaż krótszego czasu pracy to:

- prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- zatrudnianie co najmniej 75% pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

- objęcie projektem minimum 50% pracowników,

- utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 90% stanu początkowego, określonego we wniosku,

- utrzymanie wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie pilotażowym na poziomie nie niższym niż obowiązujący w dniu rozpoczęcia realizacji projektu pilotażowego, przez cały okres jego trwania,

- brak pogorszenia warunków pracy i płacy pracowników objętych projektem.

(ISBnews)