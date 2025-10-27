Dni ustawowo wolne od pracy. Podstawa prawna

Zasady dotyczące dni ustawowo wolnych od pracy określa ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). Jest to stosunkowo krótki akt prawny, który zawiera zamknięty wykaz świąt uznanych za dni wolne od pracy. Należą do nich:

Reklama

1 stycznia – Nowy Rok;

6 stycznia – Święto Trzech Króli;

pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

drugi dzień Wielkiej Nocy;

1 maja – Święto Państwowe;

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;

pierwszy dzień Zielonych Świątek;

Boże Ciało;

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada – Wszystkich Świętych;

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Reklama

Dodatkowy dzień wolny za Wszystkich Świętych, które w tym roku wypada w sobotę

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeśli natomiast święto wypada w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny.

Termin udzielenia dnia wolnego uzależniony jest od długości okresu rozliczeniowego obowiązującego w danym zakładzie pracy. Jeśli obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, dodatkowy dzień wolny należy wykorzystać w tym samym miesiącu, w którym przypada święto, czyli w tym wypadku w listopadzie. Natomiast przy dłuższych okresach rozliczeniowych, np. kwartalnych lub rocznych, pracodawca ma większą elastyczność w ustalaniu terminu. Co więcej, nie ma obowiązku wyznaczania wolnego wszystkim pracownikom w tym samym terminie.

Tym osobom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto Wszystkich Świętych wypadające w sobotę

Nie wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę będą jednak mogli skorzystać z dodatkowego dnia wolnego za święto Wszystkich Świętych przypadające w sobotę. Jak przypomniał w mediach społecznościowych Główny Inspektor Pracy, gdy w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma on prawa do odebrania tego dnia w innym terminie. Oznacza to, że pracownik traci możliwość skorzystania z rekompensaty za święto wypadające w sobotę. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy w tym czasie zaplanowany był urlop wypoczynkowy – wtedy taki dzień nie przepada, lecz wraca do puli urlopowej i można go wykorzystać do końca września kolejnego roku.

Co jeśli pracodawca nie wyznaczy dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę?

Niewyznaczenie dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę, jest traktowane jako naruszenie praw pracowniczych. Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy, „pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”. Kwestie te nadzoruje Państwowa Inspekcja Pracy, do której pracownicy mogą zgłaszać wszelkie nieprawidłowości. Z tego powodu pracodawcy powinni z wyprzedzeniem zaplanować dodatkowy dzień wolny, ponieważ zaniedbanie tego obowiązku może skutkować wysoką sankcją finansową.

Podstawa prawna: