Już od 1 stycznia 2026 roku w firmach w całej Polsce oficjalnie ruszył etap programu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zakładającego skrócenie czasu pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia.

Zespół Jooble przeprowadził badanie ankietowe wśród 1000 pracowników różnych polskich firm, aby sprawdzić, co po trzech miesiącach realizacji programu myślą Polacy - jak transformacja wpłynie na ich podejście do wykonywanych obowiązków.

4-dniowy tydzień pracy coraz bliżej? Polacy wolą wolne niż benefity

Chęć przejścia na 4-dniowy tydzień pracy nie jest jedynie kwestią "odpoczynku" - respondenci wiążą ją bezpośrednio z jakością życia. Dla 48,2 proc. badanych kluczowym argumentem jest możliwość poświęcenia większej ilości czasu rodzinie oraz załatwienie bieżących spraw domowych. 27,6 proc. respondentów wprost przyznaje, że obecne dwa dni wolnego to zdecydowanie za mało, aby w pełni odpocząć i zregenerować siły po ciężkim tygodniu pracy. 13,3 proc. zaznaczyło "czuję, że jestem efektywny/a nie więcej, niż przez 4 dni w tygodniu". 10,9 proc. odpowiedziało, że i tak wyrabia się ze wszystkimi zadaniami w 4 dni, jeśli nie traci się czasu na zbędne rzeczy.

Dominujące przekonanie wskazuje, że dodatkowy dzień wolny realnie zmniejszy poziom stresu i poprawi wydajność dzięki lepszej organizacji zadań.

Więcej niż owocowe czwartki - rezygnacja z benefitów

Niezwykle ciekawym wnioskiem z analizy jest to, jak dużą wagę pracownicy przywiązują do czasu. Znaczna część (58,6 proc.) osób jest gotowa zrezygnować z innych benefitów pozapłacowych (takich jak pakiety sportowe czy dopłaty do posiłków) w zamian za skrócenie tygodnia pracy. 19,2 proc. odpowiada, że nie jest gotowa. 22,2 proc. zaznaczyło "Trudno powiedzieć".

4-dniowy tydzień pracy coraz bliżej? Formaty pracy

Na pytanie: "Jakie formaty skracania czasu pracy wybralibyście?", 55,9 proc. ankietowanych odpowiedziało, że preferuje czterodniowy tydzień pracy. 18,7 proc. wybrało 5 dni w tygodniu, ale z krótszym dniem pracy (np. 6 godzin), natomiast 16,9 proc. woli elastyczny grafik dopasowany do charakteru pracy.

Głos sceptyków: dlaczego niektórzy mówią "nie"?

Mimo ogromnego poparcia, grupa osób pozostaje przeciwna zmianom, wskazując na bardzo konkretne przeszkody zawodowe i logistyczne:

Bariery procesowe: największa grupa przeciwników (25,3 proc.) uważa, że specyfika ich pracy po prostu nie pozwala na całkowite wyłączenie się z procesów firmowych na aż trzy dni wolne.

Obawa o terminy: 10 proc. ankietowanych boi się, że w ciągu czterech dni nie zdąży wywiązać się ze wszystkich swoich obowiązków, co mogłoby skutkować zaległościami lub pracą po godzinach.

9,1 proc. osób uważa, że trudno będzie się przestawić na nowy system.

55,6 proc. respondentów wskazało na inne powody.

Efektywność w pracy

Jooble zapytało badanych, czy realizacja tego programu wpłynęła na ich efektywność w pracy. 47,3 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 35,4 proc. wskazało odpowiedź "raczej tak". Jedynie 9,4 proc. respondentów uznało, że program nie będzie miał na nich żadnego wpływu. Inni odpowiedzieli: "raczej nie".

Podsumowując, głównym wnioskiem jest przytłaczające poparcie dla 4-dniowego tygodnia pracy, które deklaruje aż 87,3 proc. ankietowanych. Co istotne, czas stał się dla Polaków walutą cenniejszą niż tradycyjne dodatki - blisko 60 proc. badanych jest gotowych zrezygnować z popularnych benefitów, takich jak karty sportowe czy dofinansowania posiłków, w zamian za dodatkowy dzień wolny. Silna motywacja wynika z chęci poprawy jakości życia: blisko połowa respondentów chce poświęcić ten czas rodzinie, a ponad jedna czwarta wskazuje na niewystarczalność obecnego, dwudniowego weekendu dla pełnej regeneracji.

Wyzwaniem dla firm pozostaje jednak adresowanie obaw czwartego przeciwnika zmian, dla którego ciągłość procesów biznesowych jest barierą nie do przejścia bez systemowych zmian w organizacji pracy.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2026 roku. W ankiecie internetowej udział wzięło 1000 respondentów, z których 30,4 proc. pracuje w rolnictwie, 16,4 proc. w produkcji, a 5,4 proc. w sektorze publicznym i administracji oraz innych branżach. Kwestionariusz zawierał pytania zamknięte z przygotowanymi odpowiedziami. Błąd statystyczny nie przekracza 5 proc..

Struktura demograficzna badanych: 62 proc. badanych stanowią kobiety, a 38 proc. to mężczyźni.

43 proc. stanowią osoby w wieku 36-50 lat. 23,5 proc. to osoby w wieku 26-35 lat. 17,6 proc. to osoby w wieku 18-25 lat. 15,2 proc. to osoby w wieku 51-65 lat.

Źródło: PAP