Na czym polega ta preferencja i co daje w portfelu

Rozliczenie jako samotny rodzic działa podobnie jak wspólne rozliczenie małżonków: fiskus liczy podatek od połowy twoich dochodów, a potem mnoży wynik przez dwa. Przy progresywnej skali (12% i 32%) ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy twoje zarobki zbliżają się do progu 120 tys. zł rocznie lub go przekraczają. Zamiast płacić 32% od nadwyżki, część dochodu „opada‟ poniżej progu i płacisz mniej.

Warunek formalny to odpowiedni stan cywilny: kawaler, panna, wdowiec, wdowa, rozwodnik, rozwódka albo osoba w separacji. Warunek merytoryczny: faktycznie wychowujesz dziecko – samotnie, bez realnego współudziału drugiego rodzica. Preferencję włączasz wnioskiem w rocznym zeznaniu.

Kiedy nie musisz być samotnym rodzicem przez całe 12 miesięcy

Tu pojawia się przepis, o którym wiele osób nie wie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymaga, żebyś przez cały rok podatkowy był osobom samotnie wychowującą dziecko. Wystarczy, że taki stan zaistniał w jakimś momencie roku – a rozliczysz się preferencyjnie za cały rok. Potwierdza to wprost interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 marca 2026 r. (sygn. 0112-KDSL1-2.4011.41.2026.1.MO).

Przykład Jeśli przez kilka miesięcy roku byłeś w związku małżeńskim, a potem sąd orzekł rozwód – i od tego momentu wychowujesz dziecko samotnie – możesz złożyć zeznanie jako samotny rodzic. Prawo nie wymaga od ciebie pełnych 365 dni.

Sprawa z interpretacji: mama, dwójka dzieci i ograniczone kontakty ojca

W sprawie, którą rozpatrywał KIS, rozwiedziona matka dwojga dzieci – nastolatki i ucznia szkoły podstawowej – zapytała, czy może rozliczyć się jako samotny rodzic za 2025 r. Dzieci mieszkają z nią, to ona bierze je do lekarzy, chodzi na wywiadówki, organizuje zajęcia dodatkowe i pilnuje lektur. Dostaje 800+ jako główny opiekun. Ojciec płaci alimenty, ma władzę rodzicielską, ale spędza z dziećmi ograniczony czas. Z synem widywał się co drugi weekend, z córką zaledwie około 10 dni w roku.

KIS potwierdził: matka może rozliczyć się preferencyjnie. Płacenie alimentów i sporadyczne kontakty z dzieckiem nie są tym samym co jego wychowywanie. O statusie samotnego rodzica decyduje to, kto faktycznie dźwiga codzienny ciężar opieki, nie to, czy drugi rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską.

Kiedy preferencja odpada – uwaga na opiekę naprzemienną

Jest jeden ważny wyjątek. Jeśli sąd orzekł opiekę naprzemienną i oboje rodzice pobierają świadczenie 800+ na to samo dziecko (po połowie), żadne z nich nie może skorzystać z preferencji dla samotnych rodziców. Ustawa wprost to wyklucza. W opisanej wyżej sprawie ten warunek nie zachodził.

Co z tego wynika dla ciebie

Jeśli jesteś po rozwodzie lub w separacji i faktycznie wychowujesz dziecko samodzielnie – nawet jeśli były partner płaci alimenty i widuje się z dzieckiem w weekendy – masz prawo do preferencyjnego rozliczenia. Nie musisz udowadniać, że drugi rodzic nie miał kontaktu z dzieckiem przez cały rok. Decyduje codzienna rzeczywistość: kto doprowadza dzieci do szkoły, siedzi z nimi u lekarza itp. I jeszcze jedno: jeśli ten stan wystąpił choćby przez kilka miesięcy roku, to rozliczasz się preferencyjnie za cały rok.

Podstawa prawna art. 6 ust. 4c, 4d, 4e, 4f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.) –

Cytowana interpretacja

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 marca 2026 r., sygn. 0112-KDSL1-2.4011.41.2026.1.MO