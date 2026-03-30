Portal fly4free.pl przedstawił ranking 8 kierunków, które w tym sezonie wakacyjnym mogą cieszyć się sporym powodzeniem. Gdzie będzie można wylecieć z Polski?

Poznań-Zurych i Bazylea

Lotnisko Poznańska Ławica oferuje loty do Zurychu. Nie jest to jedyna nowa trasa z Poznania do Szwajcarii, bo od 21 września Wizz Air uruchomi połączenie z Ławicy do Bazylei.

Lublin – Trapani

Irlandzki przewoźnik, czyli Ryanair wprowadził trasę do Trapani, która wystartuje 31 marca. Lublin jest jednym z dwóch lotnisk w Polsce, z którego można dolecieć na to lotnisko (drugim portem są Pyrzowice).

Rzeszów-Frankfurt

Podróżni z Podkarpacia będą mogli z Rzeszowa polecieć do Frankfurtu, które jest jednym z najlepiej skomunikowanych portów lotniczych w Europie. "Loty wykonywane będą 7 dni w tygodniu po 2 razy dziennie" - czytamy.

Maastricht z Katowic i Lublina

Obie trasy są nowościami w Polsce. Holenderskie miasto, gdzie podpisano traktat, który stworzył Unię Europejską, jest warte odwiedzenia.

Braszów z Katowic i Warszawy

Wizz Air uruchomi 2 nowe połączenia do Braszowa. Rumuńskie miasto położone w sercu Transylwanii to bardzo klimatyczne miejsce i idealna baza wypadowa do zwiedzania krainy, którą rozsławił hrabia Drakula. Od 31 marca będzie można polecieć do Braszowa z Katowic, a od 9 czerwca ruszy połączenie z Lotniska Chopina.

Wrocław-Paryż Orly

Na lotnisko Orly z Wrocławia dolecimy 16 kwietnia, a loty na tej trasie będą realizowane 2 razy w tygodniu.

Warszawa-San Francisco

Z Warszawy polecimy od 6 maja do San Francisco. Co ciekawe, LOT ogłosił uruchomienie lotów na tej trasie już jesienią 2019 roku, a nie doszło do niej tylko z powodu pandemii koronawirusa.

Warszawa-Ałmaty

Nowa na mapie turystycznej w Polsce, jest trasa do Ałmatów. Połączenie do Kazachstanu także uruchomi LOT, a loty wystartują już w maju.

Etihad w Krakowie - pod znakiem zapytania

Wybuch kryzysu na Bliskim Wschodzie sprawił, że planowany start lotów linii Etihad z Krakowa, który zaplanowano na 11 czerwca stoi pod znakiem zapytania. Jest to narodowy przewoźnik lotniczy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Źródło: fly4free.pl