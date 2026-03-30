Portal fly4free.pl przedstawił ranking 8 kierunków, które w tym sezonie wakacyjnym mogą cieszyć się sporym powodzeniem. Gdzie będzie można wylecieć z Polski?
Poznań-Zurych i Bazylea
Lotnisko Poznańska Ławica oferuje loty do Zurychu. Nie jest to jedyna nowa trasa z Poznania do Szwajcarii, bo od 21 września Wizz Air uruchomi połączenie z Ławicy do Bazylei.
Lublin – Trapani
Irlandzki przewoźnik, czyli Ryanair wprowadził trasę do Trapani, która wystartuje 31 marca. Lublin jest jednym z dwóch lotnisk w Polsce, z którego można dolecieć na to lotnisko (drugim portem są Pyrzowice).
Rzeszów-Frankfurt
Podróżni z Podkarpacia będą mogli z Rzeszowa polecieć do Frankfurtu, które jest jednym z najlepiej skomunikowanych portów lotniczych w Europie. "Loty wykonywane będą 7 dni w tygodniu po 2 razy dziennie" - czytamy.
Maastricht z Katowic i Lublina
Obie trasy są nowościami w Polsce. Holenderskie miasto, gdzie podpisano traktat, który stworzył Unię Europejską, jest warte odwiedzenia.
Braszów z Katowic i Warszawy
Wizz Air uruchomi 2 nowe połączenia do Braszowa. Rumuńskie miasto położone w sercu Transylwanii to bardzo klimatyczne miejsce i idealna baza wypadowa do zwiedzania krainy, którą rozsławił hrabia Drakula. Od 31 marca będzie można polecieć do Braszowa z Katowic, a od 9 czerwca ruszy połączenie z Lotniska Chopina.
Wrocław-Paryż Orly
Na lotnisko Orly z Wrocławia dolecimy 16 kwietnia, a loty na tej trasie będą realizowane 2 razy w tygodniu.
Warszawa-San Francisco
Z Warszawy polecimy od 6 maja do San Francisco. Co ciekawe, LOT ogłosił uruchomienie lotów na tej trasie już jesienią 2019 roku, a nie doszło do niej tylko z powodu pandemii koronawirusa.
Warszawa-Ałmaty
Nowa na mapie turystycznej w Polsce, jest trasa do Ałmatów. Połączenie do Kazachstanu także uruchomi LOT, a loty wystartują już w maju.
Etihad w Krakowie - pod znakiem zapytania
Wybuch kryzysu na Bliskim Wschodzie sprawił, że planowany start lotów linii Etihad z Krakowa, który zaplanowano na 11 czerwca stoi pod znakiem zapytania. Jest to narodowy przewoźnik lotniczy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Źródło: fly4free.pl