ZUS poinformował, że płatnicy składek mogą odebrać zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe poprzez portal eZUS. Dokument ten dotyczy nowego roku składkowego.

Jest już wyliczenie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

ZUS co roku ustala (lub pomaga ustalić) stopę składki wypadkowej, a część firm otrzymuje ją automatycznie w eZUS. Obowiązuje ona przez kolejny rok składkowy od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku. Jej wysokość zależy od ryzyka zawodowego i danych przekazanych w ZUS IWA.

Wysokość stopy procentowej składki ustaliliśmy tym płatnikom, którzy przekazali informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za lata kalendarzowe: 2023, 2024 i 2025.

- przekazał w komunikacie ZUS.

Jak sprawdzić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe?

Aby pobrać zawiadomienie, należy:

Zalogować się do swojego konta w eZUS W menu bocznym „Sprawy płatnika” wybrać zakładkę „Według tematyki” i tematykę „Inne” Wejść w zakładkę „Pismo z ZUS”.

Pismo nie wymaga potwierdzenia odbioru. Zawiadomienie dostarczane jest w formie załącznika „Zawiadomienie o stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”.

Ci płatnicy będą musieli sami ustalić wysokość składki

Nie wszyscy na swoich kontach w eZUS zobaczą powyższe zawiadomienie. Ci, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA za wskazane trzy kolejne lata (nawet jeśli złożyli ją za rok 2025), muszą samodzielnie ustalić obowiązującą ich od 1 kwietnia 2026 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

ZUS udostępnił poradnik „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”.