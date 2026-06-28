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Do pracy z psem? Pracownicy chcą biur przyjaznych zwierzętom i skłonni są nawet do zmiany pracodawcy

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
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dzisiaj, 12:44
Pracownicy chcą biur przyjaznych zwierzętom – nie stołu do ping-ponga czy darmowych przekąsek
Pracownicy chcą biur przyjaznych zwierzętom – nie stołu do ping-ponga czy darmowych przekąsek/Shutterstock
Miejsca pracy przyjazne zwierzętom przestają być dla pracowników w Polsce miłym dodatkiem, a stają się oczekiwanym elementem środowiska pracy. Ponad połowa polskich pracowników rozważyłoby zmianę pracy, gdyby oznaczało to możliwość przyprowadzenia swojego pupila do biura.

Nowe badanie firmy Mars, Incorporated, przeprowadzone wśród ponad 16 000 pracowników w Europie, w tym 1001 z Polski, pokazuje, że ponad jedna trzecia polskich (37%) i europejskich (36%) pracowników przedkłada politykę dotyczącą biur przyjaznych zwierzętom nad tradycyjne benefity pracownicze.
71% europejskich pracowników, którzy byliby bardziej skłonni do posiadania zwierzęcia, gdyby ich miejsce pracy oferowało rozwiązania wspierające opiekunów, deklaruje, że rozważyłoby zmianę pracy, jeśli mogliby zabierać pupila do biura.
81% pracowników w Europie i 76% w Polsce uważa, że obecność zwierząt sprzyja bardziej zrelaksowanej atmosferze w miejscu pracy.

Co drugi pracownik w Polsce rozważyłoby zmianę pracy na taką, która oferuje biuro przyjazne zwierzętom

Raport ,,Przewaga Firm Przyjaznych Zwierzętom” obejmujący ponad 16 000 pracowników z 16 krajów europejskich, pokazuje, że polityki dotyczące miejsc pracy przyjaznych zwierzętom są silnym narzędziem wspierającym dobrostan pracowników, kulturę organizacyjną oraz zatrzymywanie talentów.

Pracownicy chcą biur przyjaznych zwierzętom – nie stołu do ping-ponga czy darmowych przekąsek.
Według danych portalu Indeed liczba ogłoszeń o pracę w Wielkiej Brytanii zawierających określenie „przyjazne psom” wzrosła czternastokrotnie od 2019 roku.
W Polsce aż 80% pracowników uważa, że obecność zwierząt tworzy bardziej zrelaksowaną atmosferę w miejscu pracy. Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na biura przyjazne zwierzętom zaczyna konkurować, a w niektórych przypadkach nawet wygrywać z tradycyjnymi benefitami biurowymi.

37% pracowników w Polsce przedkłada politykę biura przyjaznego zwierzętom nad benefity osobiste, takie jak zniżki pracownicze, programy wspierające dojazdy rowerem do pracy, darmowe przekąski czy spotkania integracyjne. Podobny odsetek (35%) stawia ją nawet ponad rozszerzone benefity, takie jak urlopy rodzicielskie czy prywatną opiekę zdrowotną.
Zmianę tę napędzają przede wszystkim przedstawiciele pokolenia Z i milenialsi – prawie 35% osób w wieku 18-24 lata aktywnie poszukuje w ogłoszeniach o pracę informacji o biurach przyjaznych zwierzętom i benefitach oferowanych dla opiekunów zwierząt domowych, co stanowi zauważalnie wyższy odsetek niż wśród pracowników powyżej 55. roku życia (29%).

Benefity: pracowniczy czy zwierzęcy

Dodatkowo 38% młodych respondentów przedkłada takie rozwiązania nad rozszerzone benefity osobiste, w porównaniu do 27% osób 55+. Polityki dotyczące biur przyjaznych zwierzętom stają się więc jednym z kluczowych benefitów pozwalających przyciągać i zatrzymywać talenty – zarówno te obecne, jak i przyszłe.
Wewnętrzne procedury dotyczące zwierząt w miejscu pracy pokazują, że firma troszczy się o pracowników – ale wielu pracowników nie wie, czy takie rozwiązania są dostępne.

Dla europejskich i polskich pracodawców argumenty biznesowe przemawiające za inwestowaniem w biura przyjazne zwierzętom są silne, zwłaszcza że coraz więcej firm wprowadza obowiązek powrotu do pracy stacjonarnej, co sprawia, że opieka nad zwierzętami staje się większym wyzwaniem organizacyjnym dla opiekunów.
50% europejskich pracowników uważa, że firmy oferujące polityki dotyczące miejsc pracy przyjaznych zwierzętom lepiej wspierają pracowników w powrocie do biura – w Polsce odsetek ten wynosi 49%.

Jedna trzecia (33%) europejskich pracowników twierdzi również, że formalna, dobrze zarządzana polityka „zwierzęta w biurze” jest sygnałem troski o dobrostan pracowników – w Polsce uważa tak 31% ankietowanych.
– W Mars od dawna wiemy, jak pozytywny wpływ mogą mieć zwierzęta w miejscu pracy – mówi Paolo Rigamonti, Regional President, Mars Pet Nutrition Europe.
– Nowe dane z naszego raportu ,,Przewaga Firm Przyjaznych Zwierzętom” pokazują to jeszcze wyraźniej: miejsca pracy przyjazne zwierzętom wspierają dobrostan pracowników, wzmacniają kulturę organizacyjną i odgrywają coraz większą rolę w przyciąganiu oraz utrzymaniu talentów.

– Biura przyjazne zwierzętom odzwierciedlają rosnące oczekiwania pracowników dotyczące elastyczności oraz zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – komentuje Matt Burney, Senior Strategic Advisor w Indeed.
– W sytuacji, gdy pracownicy godzą obowiązki domowe i zawodowe, organizacje tworzące miejsca pracy, z którymi ludzie chcą się identyfikować i których chcą być częścią, często odnotowują wyższy poziom retencji oraz lepsze nastroje w zespołach. Umożliwienie pracownikom przyprowadzania zwierząt do biura może być prostym, a jednocześnie skutecznym sposobem na poprawę doświadczeń pracowników – dodaje Matt Burney.

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Źródło: forsal.pl
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski

Dziennikarz i redaktor od 1978 r. Z marką INFOR związany od 1995 r. z przerwą w latach 2011-2023. Najpierw był autorem artykułów i redaktorem papierowych czasopism m.in. naczelnym Prawa i Życia, Adwokata Domowego oraz I zastępcą redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Teraz, od października 2023 r. już jako dziennikarz i redaktor internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu INFOR.pl.

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Tematy: pracapieszwierzętabenefity
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