Do pracy z psem? Pracownicy chcą biur przyjaznych zwierzętom i skłonni są nawet do zmiany pracodawcy

Nowe badanie firmy Mars, Incorporated, przeprowadzone wśród ponad 16 000 pracowników w Europie, w tym 1001 z Polski, pokazuje, że ponad jedna trzecia polskich (37%) i europejskich (36%) pracowników przedkłada politykę dotyczącą biur przyjaznych zwierzętom nad tradycyjne benefity pracownicze.

71% europejskich pracowników, którzy byliby bardziej skłonni do posiadania zwierzęcia, gdyby ich miejsce pracy oferowało rozwiązania wspierające opiekunów, deklaruje, że rozważyłoby zmianę pracy, jeśli mogliby zabierać pupila do biura.

81% pracowników w Europie i 76% w Polsce uważa, że obecność zwierząt sprzyja bardziej zrelaksowanej atmosferze w miejscu pracy.

Co drugi pracownik w Polsce rozważyłoby zmianę pracy na taką, która oferuje biuro przyjazne zwierzętom

Raport ,,Przewaga Firm Przyjaznych Zwierzętom” obejmujący ponad 16 000 pracowników z 16 krajów europejskich, pokazuje, że polityki dotyczące miejsc pracy przyjaznych zwierzętom są silnym narzędziem wspierającym dobrostan pracowników, kulturę organizacyjną oraz zatrzymywanie talentów.

Pracownicy chcą biur przyjaznych zwierzętom – nie stołu do ping-ponga czy darmowych przekąsek.

Według danych portalu Indeed liczba ogłoszeń o pracę w Wielkiej Brytanii zawierających określenie „przyjazne psom” wzrosła czternastokrotnie od 2019 roku.

W Polsce aż 80% pracowników uważa, że obecność zwierząt tworzy bardziej zrelaksowaną atmosferę w miejscu pracy. Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na biura przyjazne zwierzętom zaczyna konkurować, a w niektórych przypadkach nawet wygrywać z tradycyjnymi benefitami biurowymi.

37% pracowników w Polsce przedkłada politykę biura przyjaznego zwierzętom nad benefity osobiste, takie jak zniżki pracownicze, programy wspierające dojazdy rowerem do pracy, darmowe przekąski czy spotkania integracyjne. Podobny odsetek (35%) stawia ją nawet ponad rozszerzone benefity, takie jak urlopy rodzicielskie czy prywatną opiekę zdrowotną.

Zmianę tę napędzają przede wszystkim przedstawiciele pokolenia Z i milenialsi – prawie 35% osób w wieku 18-24 lata aktywnie poszukuje w ogłoszeniach o pracę informacji o biurach przyjaznych zwierzętom i benefitach oferowanych dla opiekunów zwierząt domowych, co stanowi zauważalnie wyższy odsetek niż wśród pracowników powyżej 55. roku życia (29%).

Benefity: pracowniczy czy zwierzęcy

Dodatkowo 38% młodych respondentów przedkłada takie rozwiązania nad rozszerzone benefity osobiste, w porównaniu do 27% osób 55+. Polityki dotyczące biur przyjaznych zwierzętom stają się więc jednym z kluczowych benefitów pozwalających przyciągać i zatrzymywać talenty – zarówno te obecne, jak i przyszłe.

Wewnętrzne procedury dotyczące zwierząt w miejscu pracy pokazują, że firma troszczy się o pracowników – ale wielu pracowników nie wie, czy takie rozwiązania są dostępne.

Dla europejskich i polskich pracodawców argumenty biznesowe przemawiające za inwestowaniem w biura przyjazne zwierzętom są silne, zwłaszcza że coraz więcej firm wprowadza obowiązek powrotu do pracy stacjonarnej, co sprawia, że opieka nad zwierzętami staje się większym wyzwaniem organizacyjnym dla opiekunów.

50% europejskich pracowników uważa, że firmy oferujące polityki dotyczące miejsc pracy przyjaznych zwierzętom lepiej wspierają pracowników w powrocie do biura – w Polsce odsetek ten wynosi 49%.

Jedna trzecia (33%) europejskich pracowników twierdzi również, że formalna, dobrze zarządzana polityka „zwierzęta w biurze” jest sygnałem troski o dobrostan pracowników – w Polsce uważa tak 31% ankietowanych.

– W Mars od dawna wiemy, jak pozytywny wpływ mogą mieć zwierzęta w miejscu pracy – mówi Paolo Rigamonti, Regional President, Mars Pet Nutrition Europe.

– Nowe dane z naszego raportu ,,Przewaga Firm Przyjaznych Zwierzętom” pokazują to jeszcze wyraźniej: miejsca pracy przyjazne zwierzętom wspierają dobrostan pracowników, wzmacniają kulturę organizacyjną i odgrywają coraz większą rolę w przyciąganiu oraz utrzymaniu talentów.

– Biura przyjazne zwierzętom odzwierciedlają rosnące oczekiwania pracowników dotyczące elastyczności oraz zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – komentuje Matt Burney, Senior Strategic Advisor w Indeed.

– W sytuacji, gdy pracownicy godzą obowiązki domowe i zawodowe, organizacje tworzące miejsca pracy, z którymi ludzie chcą się identyfikować i których chcą być częścią, często odnotowują wyższy poziom retencji oraz lepsze nastroje w zespołach. Umożliwienie pracownikom przyprowadzania zwierząt do biura może być prostym, a jednocześnie skutecznym sposobem na poprawę doświadczeń pracowników – dodaje Matt Burney.