Sunak przedstawił w Izbie Gmin plan wspierania zatrudnienia, który zastąpi wygasający z końcem października program wypłacania przez państwo 80 proc. pensji - do 2500 funtów miesięcznie - pracowników wysłanych na przymusowe urlopy z powodu kryzysu wywołanego epidemią. Nowy plan ma zapobiec masowym zwolnieniom, które, jak się obawiano, mogłyby nastąpić po zakończeniu dotychczasowego programu.

"Świadczenia postojowe były właściwą polityką w czasie, gdy ją wprowadzaliśmy. Zapewniły natychmiastową, krótkoterminową ochronę milionów miejsc pracy w okresie ostrego kryzysu. Jednak w miarę ponownego otwierania się gospodarki utrzymywanie miejsc pracy, które istnieją tylko dzięki temu programowi, jest zasadniczo niewłaściwe. Musimy stworzyć nowe możliwości i pozwolić gospodarce iść naprzód, a to oznacza wspieranie ludzi w tworzeniu realnych miejsc pracy, które zapewnią im prawdziwe bezpieczeństwo. Jak mówiłem przez cały ten kryzys, nie mogę uratować każdego przedsiębiorstwa. Nie mogę uratować każdego miejsca pracy. Żaden minister finansów nie byłby w stanie" - mówił Sunak, wyjaśniając, dlaczego nowy plan będzie się różnił od dotychczasowego.

Program zacznie funkcjonować od początku listopada i przewidziany jest na pół roku. Obejmie on tych pracowników, którzy wykonują pracę przez przynajmniej jedną trzecią normalnego wymiaru godzinowego, i za tę część wynagrodzenie będą im wypłacać pracodawcy. Rząd i pracodawcy będą subsydiować po jednej trzeciej utraconego dochodu, przy czym ich maksymalna kwota dopłat będzie wynosić po 697,92 funta miesięcznie. To oznacza, że pracownicy zarabiający przed kryzysem średnią pensję lub mniej będą otrzymywać przynajmniej 77 proc. wcześniejszego wynagrodzenia.

Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z nowego programu niezależnie od tego, czy brały udział w dotychczasowym czy też nie, a także niezależnie od ogłoszonego już wcześniej bonusu w wysokości 1000 funtów za każde utrzymane miejsce pracy.

Ale programem nie zostaną objęci pracownicy, którzy nie powrócą przynajmniej na jedną trzecią etatu, bo - jak wyjaśnia rząd - byłoby to finansowaniem miejsc pracy już w rzeczywistości nieistniejących.

Reklama

Według szacunków koszt programu dla budżetu państwa wyniesie ok. 300 milionów funtów miesięcznie. Na obecny program wypłacania 80 proc. wynagrodzenia przeznaczono już ponad 39 miliardów funtów.

Sunak poinformował, że podobny program będzie dostępny dla osób pracujących na własny rachunek. W ich przypadku rząd przyzna granty w wysokości 20 proc. średnich miesięcznych dochodów do kwoty 1875 funtów za trzymiesięczny okres od listopada do stycznia, zaś później dostępne będą one za okres od lutego do końca kwietnia.

Ponadto Sunak ogłosił, że okres spłaty pożyczek zaciągniętych przez firmy w czasie epidemii i gwarantowanych przez państwo zostanie wydłużony z sześciu do 10 lat, zaś termin ubiegania się o nie, który miał upłynąć z końcem listopada, zostaje wydłużony.

Dodatkową pomoc otrzyma sektor gastronomiczno-hotelarko-turystyczny, który jest jednym z najmocniej dotkniętych skutkami kryzysu. Obniżona z 15 do 5 proc. stawka VAT zostanie w przypadku ich usług utrzymana do końca marca, a nie, jak do tej pory planowano, do 12 stycznia.