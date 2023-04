46 proc. badanych określa sytuację w swoich zakładach pracy jako dobrą, a 8 proc. jako bardzo dobrą. Co ósmy ankietowany negatywnie postrzega warunki w swoim miejscu pracy (13 proc.), z czego 11 proc. twierdzi, że są one złe, a 2 proc., że bardzo złe. Blisko trzech na dziesięciu (31 proc.) ocenia sytuację w swoim zakładzie pracy jako ani dobrą, ani złą.

Najwięcej niezadowolonych z sytuacji w zakładzie pracy jest wśród rolników (26 proc.) i osób pracujących na własny rachunek (19 proc.). Do wyróżniających się pozytywną oceną w tej kwestii należą przedstawiciele średniego personelu i technicy (65 proc.) oraz robotnicy niewykwalifikowani (60 proc.).

W marcu zanotowano wzrost optymistycznych prognoz dotyczących sytuacji w zakładach pracy w najbliższym czasie. Zwiększył się odsetek przewidujących, że sytuacja się poprawi (o 4 punkty procentowe, do 18 proc.), a spadł obawiających się jej pogorszenia (o 2 punkty, do 13 proc.). Niezmiennie najwięcej badanych jest zdania, że w ciągu roku w tej kwestii nic się nie zmieni (60 proc., spadek o 4 punkty).

Badani określający aktualną sytuację w zakładzie pracy jako dobrą najczęściej uważają, że nie zmieni się ona w następnych dwunastu miesiącach (65 proc.) albo wręcz się poprawi (23 proc.). Ankietowani źle oceniający bieżące warunki pracy najczęściej twierdzą, że w najbliższym czasie nie zajdą zmiany (46 proc.) albo sytuacja się pogorszy (38 proc.). Wśród twierdzących, że jest ani dobrze, ani źle, najliczniejszą grupę stanowią prognozujący brak zmian w najbliższym roku (59 proc.).

Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia w marcu nieco spadło. W stosunku do wcześniejszego pomiaru wśród pracujących zarobkowo wzrósł odsetek liczących się z możliwością utraty pracy (o 2 punkty, do 22 proc.) i spadł udział niebiorących takiej sytuacji pod uwagę (o 4 punkty procentowe, do 73 proc.).

Autorzy badania wskazują na zależność między poczuciem bezpieczeństwa zatrudnienia a prognozami rozwoju sytuacji w zakładach pracy. Najwięcej badanych, którzy liczą się z utratą pracy, jest wśród przewidujących pogorszenie sytuacji w zakładzie pracy (36 proc.). Pracownicy prognozujący poprawę lub brak zmian częściej niż inni nie biorą pod uwagę możliwości utraty zatrudnienia (odpowiednio 78 proc. i 77 proc.).

W marcu największe poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia zanotowano wśród pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych (84 proc. nie obawia się utraty obecnej pracy – z czego 36 proc. raczej się nie obawia, a 48 proc. uważa, że to mało prawdopodobne). Większe niż przeciętne zagrożenie bezrobociem odczuwają pracownicy sektora prywatnego poza rolnictwem (26 proc. ankietowanych liczy się z możliwością utraty pracy – 20 proc. raczej się z tym liczy, a 6 proc. bardzo poważnie bierze pod uwagę taką możliwość).

Oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy trochę się pogorszyły. Chociaż odsetek twierdzących, że bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę, nieco wzrósł (o 3 punkty procentowe, do 18 proc.), to znacząco spadł (o 6 punktów, do 51 proc.) udział uważających, że w ich okolicy można znaleźć jakąś pracę, ale trudno o tę odpowiednią. Na trudności w znalezieniu jakiejkolwiek pracy skarży się nieco więcej ankietowanych niż miesiąc wcześniej (17 proc., wzrost o 3 punkty), a odsetek twierdzących, że nie można znaleźć żadnej pracy, pozostał bez zmian (3 proc.).

Brak większych problemów ze znalezieniem odpowiedniej pracy na rynku lokalnym częściej deklarują mężczyźni (23 proc.) niż kobiety (14 proc.), a także mieszkańcy metropolii (30 proc.), przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem (25 proc.) oraz wykwalifikowani robotnicy (25 proc.). Trudności ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy częściej niż przeciętnie zgłaszają osoby zajmujące się domem (42 proc.), bezrobotni (34 proc.), mieszkańcy małych miast – do 19 999 (27 proc.) i badani z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (25 proc.),

Aktualne oceny sytuacji na rynku pracy w Polsce są niemal takie same jak rok temu. Ponad dwie piąte (44 proc.) badanych ocenia sytuację na krajowym rynku pracy pozytywnie, przy czym oceny dobre (41 proc.) wyraźnie dominują nad bardzo dobrymi (3 proc.).

W grupach społeczno-zawodowych pozytywne opinie o obecnej sytuacji na rynku pracy w kraju częściej niż inni wyrażają rolnicy (63 proc.), przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem (54 proc.) oraz emeryci (53 proc.). Negatywne oceny przeważają wśród bezrobotnych (39 proc.) i zajmujących się domem (33 proc.).

Badanie zrealizowano od 6 do 16 marca 2023 r. na próbie liczącej 993 osoby (w tym 58,0 proc. metodą CAPI, 24,6 proc. – CATI i 17,4 proc. – CAWI). (PAP)

Autorka: Agata Zbieg