Nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie, jednak wygląda na to, że duże modele będą miały przynajmniej znaczący wpływ na to, jak wielu ludzi będzie pracować.

Reklama

Według badań Accenture opartych na danych z Occupational Information Network Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych i Biura Statystyki Pracy, na 40 proc. wszystkich godzin przepracowanych w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. mogą mieć wpływ duże modele AI, takie jak ChatGPT, czy to poprzez automatyzację, gdzie wymagany jest niewielki udział człowieka, czy przez rozszerzenie działań ludzkich o sztuczną inteligencję (AI augumentation), gdzie wymagany udział człowieka jest dużo większy.

Accenture ustaliło, że zadania związane z wykorzystaniem języka dotyczą 62 proc. całkowitego czasu pracy w Stanach Zjednoczonych i że 65 proc. tych zadań ma duży potencjał do automatyzacji lub rozszerzenia o sztuczną inteligencję, a dokładniej przez duże modele językowe.

Reklama

Na szczęście nie oznacza to, że maszyny po prostu zastąpią ludzi, ponieważ wiele zadań nadal będzie wymagało zaangażowania człowieka. Ponadto pojawią się nowe zadania.

Trzeba nauczyć ludzi, jak pracować z AI

„Sukces z generatywną sztuczną inteligencją wymaga takiej samej uwagi poświęconej ludziom i szkoleniom, jak i technologii” — mówią przedstawiciele Accenture, dodając, że konieczne będzie nauczenie ludzi, jak efektywnie pracować z procesami opartymi na sztucznej inteligencji.

Co więcej, pojawią się nowe zadania. "Inżynierowie podpowiedzi" (prompt engineers), redaktorzy AI i kontrolerzy jakości AI to tylko niektóre przykłady nowych możliwości kariery.

Wykres przygotowany przez ststista.com pokazuje, jakie branże obejmują najwięcej zadań, które można zautomatyzować lub rozszerzyć za pomocą sztucznej inteligencji. Na szczycie rankingu znajdują się bankowość i ubezpieczenia. Firma Accenture oceniła, że 66 proc. godzin przepracowanych w sektorze bankowym ma duży potencjał do przekształcenia przez sztuczną inteligencję, podczas gdy średnia w branży wynosi 40 proc.

Na drugim krańcu zestawienia z najmniejszym potencjałem dla AI znajdują się sektor chemiczny i zasoby naturalne.