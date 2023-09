Z nowego raportu XY Sense wynika, że ponad jedna trzecia biurek w biurowcach na całym świecie pozostaje pusta przez cały tydzień. To rodzi pytania o to, jak dobrze zaprojektowane są obecnie miejsca pracy w kontekście trudności firm z ponownym ściągnięciem pracowników do biur.

Pracownicy zwalniają biurka Z raportu australijskiej firmy technologicznej XY Sense, której misją jest zrewolucjonizowanie środowiska pracy z pomocą mocy sztucznej inteligencji, wynika, że 36 proc. stanowisk pracy (kabin i biurek) jest stale puste. Spośród tych, które są używane, 29 proc. było wykorzystywane przez trzy godziny lub mniej dziennie. Z badania, którym objęto 24 855 unikalnych obszarów pracy w dziewięciu regionach świata, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Hongkongu i Singapurze, wynika, że zaledwie 14 proc. było zajętych przez pięć lub więcej godzin. Wśród najczęściej wykorzystywanych przestrzeni znajdują się dwu-trzyosobowe sale konferencyjne, które są zajęte średnio w 90 proc. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystanie biur utrzymuje się na poziomie około 50 proc. poziomu sprzed pandemii. Jakich przestrzeni potrzebują pracownicy? Wyniki badań ilustrują wyzwania, jakie stoją przed organizacjami przy ocenie potrzeb w zakresie przestrzeni biurowej. Z badań przeprowadzonych przez Boston Consulting Group wynika, że zarówno pracownicy, jak i menedżerowie uważają, że powinni przebywać w biurze co najmniej jedną trzecią czasu pracy. Większość tego czasu nie pędzimy jednak przy biurku. Dziś bardziej istotne dla pracowników są przestrzenie przeznaczone do małych, prywatnych spotkań i dźwiękoszczelne obudowy do indywidualnej pracy w skupieniu. Natomiast staromodne kabiny z biurkami mają dużo mniejsze znaczenie. Tymczasem według XY Sense, obecnie 80 proc. całkowitej powierzchni biur zajmują tradycyjne indywidualne stanowiska robocze, a tylko 20 proc. to przestrzeń do współpracy. Pracownicy zwalniają biurka Badania przeprowadzone przez producenta mebli biurowych Haworth wykazały, że przed 2020 rokiem 85 proc. pracowników miało swoje własne, indywidualne stanowiska pracy, a obecnie ma je mniej niż połowa. Brak wykorzystania biurka może również skłonić pracodawców do ponownego przemyślenia swoich potrzeb w zakresie wynajmu czy zakupu nieruchomości. W ankiecie przeprowadzonej przez CBRE ponad dziewięć na dziesięć dużych organizacji zgłosiło niski poziom wykorzystania biur, a ponad połowa spodziewa się zmniejszenia zajmowanej powierzchni w nieruchomościach w ciągu najbliższych trzech lat. Tomasz Lipczyński