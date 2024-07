Jak wydłużyć weekend?

W tym roku 15 sierpnia wypada w czwartek. Najpopularniejszym sposobem będzie zapewne wzięcie urlopu na 16 sierpnia. Wówczas dwudniowy weekend wydłuży się do 4. dni. Jeśli komuś marzy się dłuższy wypoczynek, to wystarczy, że weźmie 4 dni wolnego (12, 13, 14 i 16 sierpnia) i wówczas zyska aż 9 dni wolnego.

15 sierpnia: dzień z podwójnym świętem

Połowa sierpnia to również szczególny moment w roku. Obchodzimy w nim bowiem dwa święta: Święto Wojska Polskiego i święto kościelne Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, zwane również Matki Boskiej Zielnej.

Święto Wojska Polskiego

Pierwsze z nich, czyli Święto Wojska Polskiego ustanowiono w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To nawiązujące do tradycji II Rzeczypospolitej święto obchodzimy od 1992 rok. Tego dnia w całym kraju odbywają się rozmaite festyny i pikniki patriotyczne oraz inne wydarzenia kulturalne.

Wojskowa defilada

W ramach głównych obchodów co roku przez Warszawę przejeżdża defilada Wojska Polskiego. Impreza jest okazją do pokazania najnowszych modeli uzbrojenia, jakim dysponują polscy żołnierze, ale również historycznych maszyn, którym staraniem grupy zapaleńców przywrócono sprawność i dawną świetność.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, czyli czas pielgrzymek na Jasną Górę

Natomiast święto Matki Boskiej Zielnej to czas gdy rolnicy kończą żniwa i w podzięce za dobre zbiory przynoszą do kościołów kwiaty, zioła, zboża, warzywa i owoce. Tego dnia do Częstochowy na Jasną Górę przybywają pielgrzymki piesze z całego kraju. Wierni kościoła katolickiego zbierają się również w innych znanych miejscach jak Kalwaria Zebrzydowska, gdzie odbywają się inscenizacje przedstawiające Zaśnięcie Maryi oraz jej Wniebowzięcie, a także w Kalwarii Pacławskiej na Podkarpaciu.

Czy 15 sierpnia czynne są sklepy? Co z niedzielą handlową?

15 sierpnia to oficjalne święto państwowe, co oznacza, że w tym dniu sklepy są nieczynne. Za to w ostatni weekend sierpnia, a konkretnie 25 sierpnia przypada niedziela handlowa. Wówczas wszystkie sklepy i centra handlowe będą otwarte zgodnie ze swoimi grafikami.

Kiedy następny długi weekend?

Na kolejny długi weekend, a nawet dwa, musimy poczekać do listopada. Pierwszy przedłużony weekend rozpocznie się w piątek 1 listopada, czyli w Dniu Wszystkich Świętych. Kolejna okazja do dłuższego wypoczynku nadarzy się już w połowie listopada: Narodowe Święto Niepodległości w tym roku wypada w poniedziałek 11 listopada.

Przedłużone świąteczne ferie

Pod koniec bieżącego roku również będzie się okazja do dłuższego wypoczynku. Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia wypadają w środku tygodnia. Wtorek 24 grudnia, czyli Wigilia jest dniem teoretycznie pracującym, ale przypadające po nich dwa dni świąt można połączyć z wolnym piątkiem i cieszyć się 5 dniami wolnego.

Ale czas świątecznych ferii można wydłużyć nawet do 16 dni. Wystarczy wziąć 7 wolnych dni na 23, 24, 27, 30 i 31 grudnia oraz 2 i 3 stycznia 2025 roku. Wówczas świąteczna laba będzie trwała od 21 grudnia 2024 roku do 05 stycznia 2025 roku.

Kiedy następna niedziela handlowa?

2024 rok nie obfituje specjalnie w niedziele handlowe. Jest bowiem jedynie 7. Najbliższa czeka nas w ostatnią niedzielę sierpnia. Na kolejne trzeba będzie poczekać aż do 15 i 22 grudnia.