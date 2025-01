Lęk społeczny obniża efektywność pracy

Naukowcy przeanalizowali dane 250 osób w wieku od 18 do 60 lat z rozpoznanym zaburzeniem lęku społecznego. Przez 52 tygodnie monitorowano liczbę przepracowanych godzin oraz objawy lęku i depresji, aby sprawdzić, czy stan psychiczny badanych wpływa na ich zaangażowanie w pracę.

Wyniki badań wskazują, że zarówno liderzy, jak i szeregowi pracownicy odczuwają negatywne skutki nieleczonych problemów psychicznych. Zdaniem Natalie Datillo, psycholożki klinicznej i instruktorki w Harvard Medical School, lęk i depresja mogą objawiać się na różne sposoby, jednak wspólnym mianownikiem jest izolacja i unikanie kontaktów społecznych.

Dlaczego praca chroni przed pogorszeniem nastroju?

Praca może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Datillo podkreśla, że praca buduje strukturę dnia, stwarza okazje do interakcji społecznych oraz umożliwia generowanie dochodu, co wszystko razem wzmacnia zdrowie psychiczne.

„Ogólnie rzecz biorąc, praca działa ochronnie na nasze zdrowie psychiczne. Nadaje życiu strukturę, daje cel i pozwala nam wchodzić w interakcje z innymi ludźmi” – tłumaczy ekspertka.

Jak unikanie pracy pogarsza stan psychiczny?

Osoby z lękiem społecznym mogą czuć się przytłoczone perspektywą codziennego chodzenia do pracy, wygłaszania prezentacji czy kontaktu z kolegami. W przeciwieństwie do osób zdrowych psychicznie nie odczuwają ulgi ani satysfakcji po wykonaniu takich zadań. Zamiast tego, nadmiernie analizują swoje zachowanie, co prowadzi do jeszcze większego stresu – czytamy w CNBC.

W przypadku depresji sytuacja jest jeszcze bardziej złożona. Krytyka samego siebie, która towarzyszy depresji, może powodować opuszczanie miejsca pracy, częste zwolnienia chorobowe i unikanie ludzi. Niestety, im więcej takich sytuacji, tym bardziej nasilają się objawy lęku i depresji.

Dlaczego firmy powinny inwestować w zdrowie psychiczne pracowników?

Dbanie o zdrowie psychiczne pracowników przynosi korzyści zarówno zespołowi, jak i samym firmom. Poprawa samopoczucia pracowników może zwiększyć ich produktywność, zaangażowanie oraz lojalność wobec pracodawcy. W dłuższej perspektywie przekłada się to także na lepsze wyniki finansowe.

Zlekceważenie problemów zdrowia psychicznego to ryzyko, którego firmy nie powinny podejmować, jeśli zależy im na długofalowym sukcesie i efektywności.