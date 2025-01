Korzyści pracy zdalnej i z biura

Coraz więcej firm oczekuje od zatrudnionych, że na co najmniej kilka dni w tygodniu wrócą do biur. Argumentują to tym, że praca w biurze pomaga budować zespoły, tworzy kreatywną przestrzeń wymiany pomysłów i pozwala na zacieśnianie więzi między pracownikami. Poza tym praca w przestrzeni biurowej pomaga w oddzieleniu zawodowych obowiązków od życia osobistego i pozwala unikać źródeł dekoncentracji.

Z drugiej strony praca zdalna zwiększa elastyczność organizacji grafiku, pomaga w szukaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym, obniżaniu kosztów (na przykład transportu) i zwiększa komfort pracy. Podejście hybrydowe daje możliwość połączenia korzyści pracy z biura i domu, dopasowując się do preferencji pracowników.

Gdzie pracują Amerykanie?

Z danych Statisty wynika, że 20% osób z USA wykonuje swoje obowiązki regularnie z domu, podczas gdy w biurze pracuje około dwukrotnie więcej (41%). Około 16% świadczy swoje usługi z fabryk czy innych przestrzeni roboczych firm, a 12% pracuje „w terenie” (to na przykład różne formy sprzedaży). Jeden na dziesięć pracowników wykonuje obowiązki w tymczasowej siedzibie firmy.

To wszystkie miejsca, które wynajmują przedsiębiorstwa, gdy realizują w danym miejscu projekt. 9% korzysta z przestrzeni coworkingowych (wynajmowanych poza firmami przestrzeni roboczych/biurowych).

Ilu Polaków pracuje zdalnie?

Z danych GUS z drugiego kwartału 2024 roku wynika, że 15,7% Polaków wykonywało pracę zdalną „zwykle lub czasami”. W formie pracy zdalnej (nie jest tu uwzględniane miejsce wykonywania pracy) swoje obowiązki zawodowe wykonywało 10,2 % wszystkich zatrudnionych.

Z raportu firmy JLL (dane z 2024 roku) Polacy spędzają w biurze 60 proc. czasu sprzed pandemii. Preferencje dotyczące modelu pracy są zróżnicowane: 75% ankietowanych preferuje model hybrydowy, z czego ponad 40% woli pracować w biurze jeden dzień w tygodniu lub mniej, a 25% preferuje pracę stacjonarną przez 4-5 dni w tygodniu.