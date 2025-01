Praca zdalna za dobre wyniki

Tworzy to specyficzną „hybrydową hierarchię”, która oznacza, że pracownicze gwiazdy rzadziej muszą pojawiać się w biurze. To dla wielu zatrudnionych duża motywacja do pracy, tym bardziej, że firmy coraz częściej naciskają zatrudnionych do pełnego powrotu do siedziby firmy.

Powstanie tego typu hierarchii prognozuje na przykład firma konsultingowa Korn Ferry. Kolejny podział w zakresie możliwości pracy zdalnej zaczyna się pogłębiać między najlepiej zarabiającymi i osobami otrzymującymi niskie wynagrodzenia. To samo można powiedzieć o wysoce wykwalifikowanych osobach oraz pracownikach na stanowiskach nie posiadających cenionych kompetencji. Umożliwianie pracy zdalnej staje się coraz częściej formą dodatku, który pomaga w przyciąganiu i utrzymywaniu najlepszych pracowników.

Pogłębianie nierówności

To, jakie mają ustalenia osoby na wysokich stanowiskach z pracodawcami, często nie jest transparentne. Wall Street Journal informował, że pracownicy z najlepszymi wynikami już otrzymują w niektórych firmach specjalne warunki dotyczące pracy zdalnej – pisze Quartz.

Tworzenie kolejnych linii podziału tylko pogłębia nierówności, może w dodatku negatywnie wpływać na atmosferę i motywację pracowników. Nie mówimy przecież o nagradzaniu za wysiłek, a za wyniki, a potencjał zatrudnionych może być zróżnicowany.

Coraz więcej dużych korporacji zastanawia się nad pełnym zerwaniem z pracą zdalną. Wymienia się tutaj chociażby takie firmy jak Amazon czy J.P morgan Chase. Zupełnie odmienne podejście mają pracownicy – możliwość pracy zdalnej jest niezwykle wysoce ceniona przez nich i często staje się kluczowym czynnikiem przy dokonywaniu decyzji o wyborze lub zmianie miejsca pracy.

Praca zdalna w polskich firmach

W ostatnim czasie obserwuje się trend ograniczania pracy zdalnej w dużych polskich firmach. Z badania Randstad wynika, że w 78% przedsiębiorstw dominuje model pracy stacjonarnej, podczas gdy tylko 10% oferuje tryb hybrydowy, a jedynie 9% umożliwia pełną pracę zdalną.

Dodatkowo, raport firmy Grant Thornton wskazuje, że choć blisko 75% dużych i średnich firm w Polsce wprowadziło możliwość pracy zdalnej, to 15% z nich planuje wprowadzić ograniczenia w dostępie do tej formy pracy. Niektóre z tych firm zamierzają całkowicie powrócić do biur, podczas gdy inne planują zwiększyć liczbę dni wymagających obecności w miejscu pracy.