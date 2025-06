Pokolenie Z, czyli osoby urodzone pomiędzy 1995 a 2012 rokiem stanowią coraz większy odsetek pracowników w dużych firmach. Jednak badanie platformy doradztwa edukacyjnego i zawodowego Intelligent pokazuje, że popularne "zetki" nie małą łatwego życia, ponieważ bardzo często firmy są niezadowolone z ich pracy, przez co mogą unikać zatrudniania ich w przyszłości. Jakie są tego powody?

Jeden na sześciu pracodawców niechętnie zatrudnia pracowników z pokolenia Z

W ankiecie platformy doradztwa edukacyjnego i zawodowego Intelligent, na które powołuje się EuroNews, wzięło udział prawie 1000 menedżerów ds. rekrutacji. Badania pokazało, że co szósty pracodawca niechętnie zatrudnia pracowników z pokolenia Z. Głównym powodem niechęci pracodawców do zatrudniania „zetek” jest ich roszczeniowa postawa i reputacja osób, które łatwo się obrażającej. W ocenie menadżerów młodych pracowników nie potrafi wpasować się w miejsce pracy.

W tej sytuacji wielu pracodawców ma coraz większe wątpliwości, czy zatrudniać pracowników z pokolenia Z. Główne cechy, które w ich oczach dyskwalifikują "zetki" to brak silnej etyki pracy, problemy z komunikacją, nie radzenie sobie z informacją zwrotną i ogólne nieprzygotowanie do pracy.

Holly Schroth, z Haas School of Business na University of California w Berkeley w wiadomości e-mail powiedziała Euronews Next, że "zetki" nie mają podstawowych umiejętności interakcji społecznych. „Oni nie znają podstawowych umiejętności interakcji społecznych z klientami, kontrahentami i współpracownikami, ani etykiety w miejscu pracy” — napisała w e-mailu Schroth, dodając, że firma musi właściwie wdrożyć nowego pracownika i zapewnić mu odpowiednie szkolenie, a szef musi pełnić rolę trenera, a także menedżera.

Powody zwolnień pracowników z pokolenia Z

Badani wykazało, że około sześć na dziesięć firm zwolniło niedawnego absolwenta uniwersytetu, którego niedawno zatrudniły. Powodami decyzji o zwolnieniu były między innymi brak motywacji ze strony pracowników, brak profesjonalizmu i słabe umiejętności komunikacyjne. Inne problemy jakie ankietowani menedżerowie ds. rekrutacji zgłaszali w stosunku do młodych pracowników to: problemy z zarządzaniem obciążeniem pracą, częste spóźnienia, nieodpowiedni ubiór.

Huy Nguyen, główny doradca ds. edukacji i rozwoju kariery w Intelligent uważa, że pracownicy z pokolenia Z mogą mieć pewną wiedzę teoretyczną, jednak często brakuje im praktycznego, rzeczywistego doświadczenia i umiejętności interpersonalnych wymaganych do odniesienia sukcesu w środowisku pracy.

