"Obecnie liczba cudzoziemców zgłoszonych do ZUS w regionie wzrosła do 25 511, przekraczając poziom sprzed pandemii" – zaznaczyła Muchowska.

Dodała, że najwięcej obcokrajowców, ponad 16,6 tys. pracuje w ramach umowy o pracę, a niewiele ponad pół tysiąca prowadzi własną działalność gospodarczą. Pozostałe osoby pracują na oskładkowanych umowach cywilnoprawnych.

Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Lubuskiem najwięcej jest obywateli Ukrainy – 21,6 tys. Oznacza to, że w ciągu trzech miesięcy przybyło ich ok. 2,2 tys.

Drugą grupę stanowi 760 obywateli Białorusi, których od końca maja przybyło 83. Znacząco zwiększyła się także liczba obywateli Mołdawii – z 572 do 619.

"Nasze województwo wybierają także obywatele odległych państw. Zieloną Górę zamieszkuje trzech obywateli Kambodży, Macedonii, Pakistanu, Tadżykistanu i Tunezji, a Gorzów Wlkp. wybrało trzech Algierczyków, Kubańczyków, Tajów oraz Turkmenów" – dodała Muchowska.

Rzeczniczka zaznaczyła, że rzeczywista liczba obywateli obcych państw pracujących w Lubuskiem może być wyższa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS.

"Powodem może być praca w szarej strefie lub zatrudnienie na nieoskładkowanych umowach" – wyjaśniła.

