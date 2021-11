Według analizy IT Coders Lab i Pracuj.pl, zatrudnienie w branży IT wcale nie musi równać się obowiązkową znajomością języków Java lub JavaScript czy umiejętnością tworzenia systemów informatycznych i administrowania nimi.

Reklama

Ze wszystkich ofert pracy w branży IT, które w pierwszym półroczu br. pojawiły się na portalu Pracuj.pl, 49,25 proc. dotyczy zawodów niezwiązanych bezpośrednio z programowaniem. W tej grupie można wymienić sześć głównych profesji. Najpopularniejsza i najbardziej pożądana to analityk biznesowy (6 152 ogłoszenia, co stanowi 28,51 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę w grupie zawodów nieprogramistycznych).

Na drugim miejscu plasuje się pracownik wsparcia technicznego helpdesk (5 510 ogłoszeń, czyli 25,27 proc.), natomiast podium zamyka project manager (4 911 ogłoszeń, co stanowi 22,52 proc.). Pozostałe poszukiwane przez pracodawców zawody dotyczą: testowania (3 498 ogłoszeń/16,04 proc.), administrowania sieciami (1 160 ogłoszeń/5,32 proc.) oraz zarządzania usługami (576 ogłoszeń/2,64 proc.).

Autorzy analizy podkreślili, że popyt na profesje nieprogramistyczne jest zróżnicowany terytorialnie, choć dzięki możliwości pracy zdalnej zamieszkanie w innym regionie kraju przestaje być barierą. Województwem z największą liczbą ofert o pracę jest województwo mazowieckie (6 054 ogłoszenia). W czołówce znalazły się również takie województwa jak: małopolskie (2 597 ogłoszeń), dolnośląskie (2 190 ogłoszeń), śląskie (1 774 ogłoszenia) i wielkopolskie (1 577 ogłoszeń).

Trzema województwami z najmniejszą liczbą ofert pracy w zawodach nieprogramistycznych są: opolskie (470 ogłoszeń), warmińsko-mazurskie (457 ogłoszeń) i świętokrzyskie (437 ogłoszeń).

Wśród nieprogramistycznych profesji na najwyższe wynagrodzenie może liczyć specjalista zarządzania usługami. Według portalu Pracuj.pl w przypadku tego stanowiska średnie zarobki wyniosły 14 500 zł brutto. Analityk biznesowy może liczyć na 11 000 zł brutto, tester 10 500 zł brutto, a project manager 10 000 zł brutto. Bliżej średniej krajowej znalazły się wynagrodzenia administratora sieciami (7 500 zł brutto) i pracownika wsparcia technicznego (5 000 zł brutto). Jak zaznaczono, zarobki w dużej mierze zależą od posiadanego doświadczenia i kompetencji.