Jakich lokalizacji dotyczą ograniczenia?

Volkswagen nałożył tymczasowe zamrożenie zatrudnienia w swoich najważniejszych lokalizacjach, by szukać oszczędności, które zdaniem władz spółki mają iść w miliardy. - W związku z trwającymi programami zwiększającymi efektywność w Volkswagen AG zatrudnianie pracowników z zewnątrz będzie tymczasowo ograniczone i nie będą publikowane żadne ogłoszenia na stanowiska zewnętrzne – powiedział rzecznik . Dotyczy to wszystkich sześciu fabryk:

Wolfsburg;

Hanower;

Braunschweig;

Salzgitter;

Emden;

Kassel.

Volkswagen ma wiele problemów?

Firma uzasadnia, że podstawą tego działania jest planowany program wydajności, który od początku października Volkswagen negocjuje ze związkami zawodowymi. Według komentatorów za Odrą jest to przypadek restrukturyzacji i wiąże się z wieloma problemami. Niemiecki lider branży motoryzacyjnej swoje słabsze wyniki uzasadniał m.in. wysokimi kosztami i przechodzeniem klientów na tańsze samochody. Dodatkowo, negatywny wpływ w trzecim kwartale miała utrata produkcji przez dostawcę w wyniku powodzi w Słowenii.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. operacyjna rentowność sprzedaży podstawowej marki spadła do 3,4 proc. Oznacza to, że z każdych 100 euro sprzedaży w codziennej działalności pozostało jedynie około 3,40 euro zysku operacyjnego. Rok wcześniej marża operacyjna wyniosła 4,7 proc. Ogłoszony latem „Program Performance” ma do 2026 r. obniżyć koszty podstawowej marki o 10 mld euro i zwiększyć zwrot z inwestycji do 6,5 proc.

"Postrzegamy to jako szansę na poruszenie kluczowej kwestii…"

Związki zawodowe Volkswagena wyraziły zrozumienie dla zamrożenia zatrudnienia. - W świetle ostatnich wysiłków na rzecz wydajności zrozumiałe jest, że firma ogranicza teraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zatrudnianie nowych pracowników do absolutnego minimum. Postrzegamy to jako szansę na poruszenie kluczowej kwestii transformacji wewnętrznej w jeszcze bardziej skoncentrowany sposób niż dotychczas – powiedział rzecznik organizacji pracowniczych.

Rzecznik samej spółki podkreślił natomiast, że zamrożenie rekrutacji nie ma wpływu na trwające już procesy rekrutacyjne. Istnieją również wyjątki, dotyczące zadań absolutnie niezbędnych, takich jak wypełnianie obowiązków prawnych. Jeszcze w październiku Volkswagen zaprzeczył doniesieniom, że w ramach programu efektywności zlikwidowanych zostanie aż 4000 stanowisk administracyjnych.