Popularny chatbot ChatGPT podbija rynek samochodowy i już niedługo będzie można go spotkać w pojazdach produkowanych seryjnie. Podczas gdy konkurencja wciąż bada możliwość zastosowania sztucznej inteligencji w samochodach, koncern motoryzacyjny z siedzibą w Wolfsburgu chce być na tym polu pionierem. Na targach technologii CES w Las Vegas Volkswagen ogłosił, że zintegruje ChatGPT ze swoimi pojazdami.

Pierwszy raz w historii

Pierwsze pojazdy wyposażone w tę funkcję zostały zaprezentowane podczas pokazu innowacji w Las Vegas. Od drugiego kwartału 2024 r. Volkswagen planuje oferować chatbota w wyposażeniu standardowym na pierwszych rynkach i w dużej liczbie modeli. Będzie to pierwszy przypadek, kiedy producent aut decyduje się na taki krok.

W przyszłości klienci będą mogli uzyskać dostęp do stale rosnącej bazy danych sztucznej inteligencji we wszystkich modelach VW wyposażonych w wewnętrznego asystenta głosowego. Dzięki temu kierowca i pasażerowie będą mieli możliwość odczytywania poszukiwanych treści podczas jazdy i interakcji z samochodem w języku mówionym. Integracja realizowana jest ze specjalistą ds. oprogramowania językowego Cerence, którego rozwiązanie wykorzystywane jest w autach Volkswagena.

Ładowanie samochodów elektrycznych bez kierowcy

Koncern z Wolfsburga zaprezentował w Las Vegas także inny projekt: ładowanie samochodów elektrycznych bez kierowcy. Cariad, spółka zależna Volkswagena, zajmująca się oprogramowaniem, współpracuje na tym polu z największym na świecie dostawcą ładowarek do samochodów elektrycznych, firmą Bosch. Celem jest stworzenie systemu, który pozwoli samochodom elektrycznym automatycznie dojeżdżać do stacji ładowania i ładować akumulator. Pojazdy następnie samodzielnie miałyby wrócić do właściciela i znaleźć miejsce do parkowania.

Bosch i Volkswagen postrzegają ten pomysł jako rozwiązanie problemu czasu oczekiwania przed stacjami ładowania i naliczania opłat dla kierowców, którzy nie odjeżdżają wystarczająco szybko po zakończeniu procesu ładowania. Na parkingu deweloperskim Bosch w Ludwigsburgu w Niemczech testowane jest ładowanie bez kierowcy. Kabel ładujący jest podłączany i wyciągany przez ramię robota.

System, który pozwala pojazdom automatycznie znaleźć miejsce w garażu, istnieje już od jakiegoś czasu. Dla konsumentów posiadających odpowiednio wyposażone samochody jest to już możliwe w garażu na lotnisku w Stuttgarcie.