Gotowanie dla kanclerza Niemiec. Jakie wymagania trzeba spełnić?

Z oferty, przedstawionej przez Urząd Kanclerza Federalnego, wynika, że do obowiązków przyszłego kucharza/kucharki będzie należało m.in.: przygotowywanie dań, tworzenie jadłospisów („biorąc pod uwagę równowagę i różnorodność oraz sezonowość”), zamawianie produktów spożywczych oraz sprawdzanie ich świeżości i jakości.

Jakie wymagania muszą spełniać kandydaci? Nie wystarczy tylko wykształcenie do pracy w branży gastronomicznej. Wymagane jest również wieloletnie doświadczenie zawodowe w „ekskluzywnej gastronomii".

Poza tym nowy kucharz/kucharka musi akceptować pracę w systemie zmianowym. „Oprócz tego mogą wystąpić nadgodziny […]" – zaznaczono w ofercie. Od kandydata/kandydatki oczekuje się też, by byli godni zaufania, dyskretni i odpowiedzialni.

Dodatkowo, nowy pracownik kanclerza Niemiec musi mieć „solidne wykształcenie ogólne" oraz interesować się polityką.

Ile może zarobić kucharz/kucharka u kanclerza Niemiec?

Na jakie wynagrodzenie może liczyć kucharka/kucharz dla Olafa Scholza? Jak podaje serwis „RND", na wspomnianym stanowisku można zarobić od 3 000 do 3 700 euro brutto. Nowy pracownik może również liczyć na: „premię świąteczną, dodatki do 220 euro, dodatki zmianowe do 40 euro oraz dopłatę do biletu”.

Rekrutacja trwa do 11 lutego 2024 r. Według planów stanowisko ma (prawdopodobnie) zostać obsadzone do końca 2025 r.