Spotkanie kanclerza Niemiec Friedericha Merza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premierów: Włoch Giorgii Meloni, Niderlandów Dicka Schoofa oraz Wielkiej Brytanii Keria Starmera z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim odbędzie się po niedzielnych i porannych rozmowach tego ostatniego z wysłannikami z USA: Steve’m Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy odgrywają obecnie kluczową rolę w negocjacjach między Ukrainą, Rosją i USA ws. ewentualnego pokoju.

Reklama

Donald Tusk jedzie na rozmowy do Berlina

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w poniedziałek rano PAP, że do Berlina udaje się także Tusk.

W niedzielę spotkanie Zełenskiego z Witkoffem i Kushnerem trwało kilka godzin, rozmowy z udziałem europejskich liderów będą kontynuowane w poniedziałek.

We wtorek Helsinki. Szczyt liderów państw wschodniej flanki UE

W poniedziałek wieczorem, po rozmowach w Berlinie, premier Tusk uda się do Helsinek, gdzie na wtorek zaplanowany został szczyt liderów państw tzw. wschodniej flanki Unii Europejskiej, w której poza liderami z Polski i Finlandii udział wezmą przywódcy z Litwy, Łotwy i Estonii, a także Rumunii, Bułgarii oraz Szwecji. To pierwsze spotkanie tego typu formatu.

Tematem rozmów liderów regionu będzie nieustające zagrożenie stwarzane przez Rosję, a także potrzeby reagowania na nie poprzez większe zaangażowanie wspólnoty europejskiej i instytucje unijne w inwestycje obronne na wschodniej flance.