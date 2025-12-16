Koniec pisanych listów. Dania stawia na doręczenia cyfrowe

Według danych duńskiej poczty liczba wysyłanych listów, w porównaniu z rokiem 2000, spadła o 90 proc. i nadal gwałtownie maleje. „Duńczycy stają się coraz bardziej cyfrowi, a to, co kiedyś wysyłano listownie, jest dziś odbierane cyfrowo przez zdecydowaną większość ludzi. Oznacza to, że w Danii pozostało bardzo niewiele listów” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Od teraz duńska poczta będzie koncentrować się wyłącznie na obsłudze paczek. W Danii zakupy online biją rekordy, co przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na szybkie i sprawne doręczanie przesyłek.

31 grudnia zostanie dostarczony ostatni list, wcześniej zostaną zlikwidowane skrzynki pocztowe

Cały proces rozpoczął się 1 czerwca br. To od tego dnia zaczęto stopniowo likwidować ponad 1500 skrzynek pocztowych w całej Danii. Wszystkie mają zniknąć do 31 grudnia. Tego samego dnia listonosz doręczy również ostatni list. Nadanie listu będzie możliwe jedynie do 18 grudnia.

Co z listami urzędowymi? Dostarczanie tego typu listów od osób zwolnionych z obowiązku cyfrowej korespondencji będzie odbywać się za pośrednictwem innego operatora. Tak samo będzie w przypadku wysyłki listów za granicę.

Prof. Marcin Matczak o schyłku tradycyjnych listów: tracimy coś więcej

Sprawę skomentował prof. Marcin Matczak na łamach „Gazety Wyborczej”, zwracając uwagę na symboliczną i kulturową wartość listów pisanych odręcznie:

„Co tracimy, tracąc listy? Tracimy czynność wykonywaną całą dłonią, z wykorzystaniem kciuka, którego precyzyjny, pęsetowy chwyt odróżnia nas od zwierząt. E-maile wysyła się palcem, którego użycie – jak przy wytykaniu – słusznie uznaje się za barbarzyńskie.

Pisanie ręczne to czynność arcyludzka. Poza tym słowa przebiegające przez rękę są inne – mniej gładkie, mniej automatyczne, trochę krzywe. No i odręcznego listu nie da się napisać ChatemGPT”.

Profesor zwraca też uwagę na inne straty:

„Tracimy listonoszy – ważne postaci lokalnego życia, spajaczy społeczności. Tracimy znaczki – małe dzieła sztuki. Miniaturowe opowieści o kraju, o wydarzeniach ważnych i zupełnie zapomnianych, o bohaterach, królach i poetach”.

Jak podsumowuje autor felietonu, znika kolejny element przypominający, że komunikacja jest wspólnym dobrem, a państwo istnieje nie tylko jako system kontroli, ale także jako system wspólnych znaków.

„Świat cyfrowy jest szybki, przezroczysty, nie pozostawia śladów. Świat papierowy był powolny, ciężki, trochę nieporadny – i dlatego był nasz. Dokładnie z tego powodu go szkoda”.

Co z listami w Polsce? Tu również zachodzą zmiany

W Polsce głównym kanałem komunikacji mają stać się e-Doręczenia. To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z doręczeń elektronicznych, które są prawnie równoważne tradycyjnej przesyłce poleconej.

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń obejmie wszystkie podmioty publiczne oraz firmy rejestrowane w KRS i CEIDG. Będzie on wprowadzany stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem:

Od 1 stycznia obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych dotyczy:

organów administracji rządowej

innych organów władzy

Zakładu Ubezpieczeń Spolecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Narodowego Funduszu Zdrowia

innych państwowych lub samorządowych osób prawnych

jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz związków metropolitalnych, a także samorządowych zakładów budżetowych – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Od 1 października 2029 r. również:

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej

sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania oraz Służba Więzienna

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń dotyczy również podmiotów niepublicznych:

adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz innych osób wykonujących zawody zaufania publicznego

podmiotów niepublicznych rejestrujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym

podmiotów niepublicznych zarejestrowanych w CEIDG do 31 grudnia 2024 r. – w przypadku dokonywania zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 r.

Od 1 pazdziernika 2026 r. obowiązek ten obejmie również wszystkie podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEIDG do 31 grudnia 2024 r.

Obecna sytuacja Poczty Polskiej

Sytuacja Poczty Polskiej nie jest optymistyczna, jednak widać poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim. Według danych opublikowanych w maju br. spółka zanotowała w 2024 r. stratę netto w wysokości 213 mln zł. Była ona jednak mniejsza o 408 mln zł niż w 2023 r.

EBITDA, czyli zysk operacyjny przed potraceniem odsetek, podatków oraz amortyzacji, wzrosła w 2024 r. do 42 mln zł, wobec ujemnego wyniku na poziomie 591 mln zł rok wcześniej.

Poczta Polska odnotowała również wzrost przychodów ze sprzedaży o 200 mln zł, co oznaczało poprawę rok do roku o 3 proc. Przychody z usług powszechnych wzrosły o 139 mln zł, czyli o 4,8 proc. w porównaniu z 2023 r. Spółka przypomniała przy tym, że w 2023 r. zanotowała rekordową stratę brutto w wysokości 745 mln zł, natomiast w 2024 r. wynik brutto poprawił się o 515 mln zł.

Jak informowała Poczta Polska, od listopada 2024 r. do końca marca 2025 r., w wyniku Programu Dobrowolnych Odejść oraz naturalnych odejść z firmy – m.in. przejść na emeryturę – zatrudnienie w spółce zmniejszyło się o ponad 6 tys. osób i wynosi obecnie nieco ponad 51 tys. pracowników.

