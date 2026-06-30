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Pierwszy w historii atak terrorystyczny w Monako. Ukraiński oligarcha wśród ofiar eksplozji

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 07:29
Pierwszy w historii atak terrorystyczny w Monako. Ukraiński oligarcha wśród ofiar eksplozji
Pierwszy w historii atak terrorystyczny w Monako. Ukraiński oligarcha wśród ofiar eksplozji/Shutterstock
Jedną z osób poszkodowanych w eksplozji plecaka pozostawionego na ulicy w Monako jest ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew – podała AFP, korygując wcześniejsze informacje o miejscu wybuchu. W eksplozji ranne zostały łącznie trzy osoby, a służby poszukują sprawcy, który pozostawił plecak.

Eksplozja w Monako

Do eksplozji doszło na ulicy Reverend-Pere-Louis-Folla w dzielnicy La Rousse - Saint-Roman, w północno-wschodniej części Monako. W jej wyniku oprócz mężczyzny ucierpiała też kobieta, według informacji władz Monako oraz miejscowej policji - oboje w sile wieku, a także prawdopodobnie związany z nimi 13-letni chłopiec. Według lekarzy kobieta i mężczyzna są w stanie krytycznym; nastolatek miał odnieść znacznie lżejsze obrażenia. na razie jednak brak bliższych informacji na ten temat.

Minister stanu (szef rządu) Monako Christophe Mirmand, cytowany przez telewizję BFMTV, przekazał, że oprócz trojga rannych, do szpitala trafiły jeszcze cztery inne osoby. „Nie zostały ranne, ale są wstrząśnięte eksplozją” - poinformował Mirmand.

„To prawdopodobnie atak terrorystyczny”

„To prawdopodobnie atak terrorystyczny” - cytuje szefa monakijskiego rządu AFP. Mirmand dodał, że według jego wiedzy „to pierwszy raz w historii, kiedy w Księstwie doszło do takiego czynu”.

„Atak, do którego doszło wieczorem (w poniedziałek - PAP), to tragedia dla Monako” - napisał na platformie X Eric Ciotti, burmistrz pobliskiej Nicei, po drugiej stronie granicy z Francją.

Wszystkie osoby, które ucierpiały w zamachu, to obywatele Ukrainy

Powołując się na źródła zbliżone do sprawy, BFMTV przekazała, że wszystkie osoby, które ucierpiały w zamachu, to obywatele Ukrainy. Jermołajew to ukraiński oligarcha, działający m.in. w branży rolno-spożywczej. W grudniu 2023 r. ukraińskie władze objęły go sankcjami w reakcji na to, że kontynuował działalność handlową na okupowanym przez Rosję Krymie.

Reuters cytuje komunikat resortu spraw wewnętrznych Francji, które przekazało, że francuska policja wspólnie z monakijską poszukuje osoby podejrzanej o pozostawienie plecaka z ładunkiem wybuchowym.

Według francuskiego dziennika „Le Figaro” nagrania z monitoringu pokazują mężczyznę, który zostawia pakunek przy wejściu do budynku mieszkalnego na krótko przed eksplozją.

System podatkowy Monako

Monaco jest popularnym miejscem zamieszkania zamożnych i bardzo zamożnych obywateli państw trzecich, w tym Rosji i Ukrainy. System podatkowy położonego na Lazurowym Wybrzeżu Księstwa jest jednym z najbardziej atrakcyjnych na świecie; m.in. zarówno mieszkańcy, jak i rezydenci nie są obciążeni podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: terroryzmatak terrorystycznyMonako
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