„Putin przegrywa wojnę, ma problemy – na froncie i w gospodarce. Jest oczywiste, że będzie tylko nasilał ataki na Ukrainę, zwłaszcza z użyciem rakiet balistycznych” – powiedział Zełenski dziennikarzom w miejscu rosyjskiego ataku w Kijowie. Wypowiedź głowy państwa przekazał korespondent agencji Interfax-Ukraina.

Ukraina apeluje o systemy obrony powietrznej i rakiety przechwytujące

Prezydent zaznaczył, że z każdym rosyjskim atakiem liczba wrogich rakiet rośnie. „Potrzebujemy odpowiedniego pakietu zabezpieczeń. Potrzebujemy pocisków (przechwytujących). Wywieramy maksymalną presję, prowadzimy negocjacje” – zapewnił.

Odnosząc się do reakcji Rosji na ataki Kijowa, prezydent oświadczył, że strona ukraińska „opowiada się za sprawiedliwym pokojem, sprawiedliwym zakończeniem wojny”. „Dopóki tego nie ma, opowiadamy się za sprawiedliwymi odpowiedziami” - podkreślił.

Wsparcie partnerów dla Ukrainy i problemy z dostawami uzbrojenia

Według Zełenskiego Ukraina jest otwarta i gotowa do negocjacji, natomiast Putin boi się spotkać w tej sprawie twarzą w twarz.

Prezydent powiadomił również, że Norwegia wyraziła gotowość do sfinansowania zakupu 200 rakiet dla Ukrainy, jednak, jak dotąd, żadna z nich nie została dostarczona.

„Potrzebujemy odpowiedniego pakietu obronnego. Potrzebujemy tych rakiet. Wywieramy maksymalną presję, prowadzimy negocjacje. Są kraje, z którymi doszliśmy do porozumienia i którym jeszcze zapłacilibyśmy. Tam, gdzie działała (NATO-wski program) PURL i osobno, bez PURL. Na przykład z Norwegią – nie będę mówił, gdzie – była gotowość do opłacenia 200 rakiet, a z tych wszystkich 200 rakiet żadna nie dotarła” - powiedział prezydent.

Według niego, gdyby partnerzy dostarczyli obiecane uzbrojenia czas, Ukrainie udałoby się uratować więcej ludzi.

„To poważny problem związany z naszymi partnerami. Z jednej strony, otrzymujemy ogromne wsparcie i jesteśmy im za to wdzięczni. Z drugiej jednak strony, potrzebujemy, aby po prostu wywiązywali się z tego, co zostało uzgodnione, podpisane lub obiecane” – podkreślił prezydent.

Zełenski przyznał, że obecnie Ukraina odnotowuje spowolnienie dostaw. Zapewnił, że Kijów będzie nadal współpracować z partnerami w celu pozyskania systemów przeciwrakietowych.

W nocy ze środy na czwartek armia rosyjska przeprowadziła zmasowany atak na stolicę i obwód kijowski. Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że rosyjskie wojska użyły do nocnych ataków na Ukrainę, a głównie na jej stolicę, 570 środków napadu powietrznego, w tym 74 rakiet i 496 dronów.

Szef miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko przekazał, że w wyniku rosyjskich ataków, przeprowadzonych ostatniej nocy, zginęło co najmniej 22 mieszkańców Kijowa. (PAP)

ira/ rtt/