„Noc grozy” w Kijowie. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na stolicę Ukrainy

Dużo ofiar i rannych

Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nocnych ataków Rosji na Kijów, a rannych jest 86 osób, operacje poszukiwawczo-ratownicze są kontynuowane – poinformował w czwartek mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko.

„Już 86 poszkodowanych w stolicy w wyniku nocnych ataków wroga. 70 z nich hospitalizowano. Na razie wiadomo o 13 zabitych” – przekazał w komunikatorze Telegram.

„W uszkodzonym budynku w dzielnicy Darnickiej trwa operacja poszukiwawczo-ratownicza” – dodał.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała, że w akcjach ratowniczych uczestniczy niemal 500 osób.

Zmasowany atak Rosji na Kijów

W nocy ze środy na czwartek siły rosyjskie dokonały zmasowanego ataku na Kijów, używając do tego rakiet i dronów. W mieście słychać było całe serie głośnych eksplozji. W płomieniach stanął m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta.

Kliczko poinformował wcześniej, że częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W osobnym wpisie poinformował, że Kijów atakowany był dronami, pociskami balistycznymi i manewrującymi, a łącznie zaatakowanych zostało 28 celów we wszystkich dzielnicach miasta po obu stronach rzeki Dniepr.

Reakcja prezydenta Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak. Zełenski, który w środę przebywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę.

Konieczność obrony powietrznej dla Ukrainy

Szef MSZ Andrij Sybiha zaapelował do partnerów zagranicznych, by szybko podjęli decyzje w sprawie obrony powietrznej dla jego kraju.

„Nie opóźniajcie decyzji dotyczących obrony powietrznej dla Ukrainy! To nasz główny apel do partnerów po nocy grozy, jaką przeżył Kijów. Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku brutalnego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy z użyciem wszystkich rodzajów rakiet i dronów. Niestety liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Zespoły ratownicze nadal pracują” – napisał Sybiha na platformie X.

Do not delay decisions on air defense for Ukraine! This is our main request to our partners after Kyiv suffered a night of horror.



At least 10 people have been killed as a result of Russia’s brutal attack against the Ukrainian capital with all types of missiles and drones.… pic.twitter.com/7KNONiPvom — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 2, 2026 Rozwiń

Rosja uderzyła w budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną

Podkreślił, że Rosja uderzyła w budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną. „Zbrodniarz wojenny Putin potrafi prowadzić jedynie podłą i terrorystyczną wojnę przeciwko ludności cywilnej, kobietom i dzieciom. Ponieważ w wojnie przeciwko Siłom Obrony Ukrainy nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów” – zaznaczył.

Sybiha oświadczył, że tego rodzaju ataki są poważnymi zbrodniami wojennymi i są o nich informowani partnerzy Ukrainy oraz organizacje międzynarodowe.

Kijów domaga się reakcji społeczności międzynarodowej

„Domagamy się zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej. Nie tylko słów potępienia, lecz konkretnych działań, które powstrzymają rosyjski terror. Decyzje dotyczące przekazania Ukrainie systemów obrony powietrznej i pocisków są potrzebne teraz, a nie później! Decyzje o zwiększeniu presji sankcyjnej na Rosję są potrzebne teraz, a nie później! Decyzje o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy, w tym pomocy dla sektora energetycznego, są potrzebne teraz, a nie później!” – napisał.

Minister podkreślił, że usprawiedliwianie rosyjskich zbrodni przeciwko Ukraińcom twierdzeniem, iż Moskwa działa w odpowiedzi na ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu na terytorium Rosji, jest niemoralne.

„W tej wojnie jest agresor i jest państwo broniące się"

„W tej wojnie jest agresor i jest państwo broniące się zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Rosja nie ma żadnego prawa do przeprowadzania ataków na Ukrainę, natomiast Ukraina ma pełne prawo odpowiadać, bronić się przed agresorem i uderzać we wszystkie legalne cele wojskowe na terytorium Rosji” – oświadczył Sybiha.

Co najmniej dziewięć osób zginęło w wyniku nocnego, zmasowanego ataku Rosji na stolicę Ukrainy, Kijów, a ponad 30 odniosło obrażenia – poinformował wcześniej w czwartek Tymur Tkaczenko, szef lokalnej miejskiej administracji wojskowej. Ponadto zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków w różnych częściach miasta.

Z Kijowa Jarosław Junko