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Niedobory paliw w Rosji. Kryzys narasta po atakach Ukrainy

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 17:11
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Reuters: Rosja kupuje benzynę w Indiach, by łagodzić niedobory wywołane atakami Ukrainy/Shutterstock
Rosja zaczęła importować benzynę drogą morską z Indii, aby złagodzić braki paliw wywołane ukraińskimi atakami na infrastrukturę energetyczną – przekazała w środę agencja Reuters, powołując się na źródła z branży.

Skala importu benzyny z Indii do Rosji i plany zwiększenia dostaw

Z Indii do Rosji wysłano już co najmniej 60 tys. ton benzyny - przekazało agencji jedno ze źródeł. Według drugiego, do Rosji wysłano dwa tankowce, każdy z ładunkiem 30-40 tys. ton.

Z informacji trzeciego źródła wynika, że Rosja chce importować miesięcznie 400 tys. ton benzyny z różnych krajów, w tym z sąsiedniej Białorusi, która już teraz dostarcza paliwa do tego państwa.

Podczas lata dzienne zapotrzebowanie na benzynę w Rosji wynosi co najmniej 110 tys. ton - zaznaczył Reuters. Dodał, że nie jest jasne, z której indyjskiej rafinerii Rosja sprowadza benzynę.

Rekordowy eksport rosyjskiej ropy do Indii i wpływ wojny na rynek paliw

Jednocześnie w czerwcu eksport rosyjskiej ropy do Indii osiągnął rekordowy poziom 2,7 mln baryłek dziennie. Było to spowodowane zamknięciem cieśniny Ormuz, przez co Indie szukały nowych źródeł tego surowca - dodała agencja.

Przywódca Rosji Władimir Putin przyznał w niedzielę, że w niektórych regionach kraju występują problemy z dostawami paliw wywołane ukraińskimi atakami.

W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała kampanię powietrzną przeciwko rosyjskim instalacjom wojskowym i obiektom energetycznym. Zdaniem analityków jej sukces doprowadził m.in. do niedoborów paliwa i zakłóceń linii zaopatrzeniowych armii, co zahamowało działania wojenne Moskwy. (PAP)

adj/ mal/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: RosjaIndiekryzys paliwowy
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