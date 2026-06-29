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Rosja uzbroiła gazowiec przewożący LNG. Ujawniono zdjęcia z Zatoki Fińskiej

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:04
Rosja uzbroiła gazowiec przewożący LNG. Ujawniono zdjęcia z Zatoki Fińskiej
Rosja uzbroiła gazowiec przewożący LNG. Ujawniono zdjęcia z Zatoki Fińskiej/Shutterstock
Na podstawie zdjęć lotniczych estońskiej straży przybrzeżnej ujawniono, że Rosja wyposażyła w ciężki karabin maszynowy swój gazowiec, przepływający regularnie przez Zatokę Fińską i transportujący skroplony gaz ziemny - powiadomiły w poniedziałek estońskie i fińskie tygodniki i dzienniki, które pozyskały zdjęcia operacyjne instytucji państwowych.

Niepokojące odkrycie na Bałtyku. Rosyjski gazowiec został uzbrojony

Według tygodnika „Eesti Ekspress” fotografie wykonane przez straż przybrzeżną podczas lotów obserwacyjnych są pierwszym dowodem na wyposażenie rosyjskiego cywilnego statku, operującego na wodach Morza Bałtyckiego, w stanowiska ogniowe.

Pływający terminal LNG Marszałek Wasilewski jest obsługiwany przez koncern Gazprom. Na jego pokładzie znajduje się wielu pasażerów z przeszłością wojskową, z których część jest funkcjonariuszami Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - podkreślił z kolei fiński dziennik „Helsingin Sanomat”.

Broń na pokładzie ma działać odstraszająco na kraje NATO

Zdaniem komentatorów ciężkie uzbrojenie na rosyjskim statku ma działać odstraszająco na kraje NATO i „zmieniać ocenę ryzyka” związanego z ewentualnym zajęciem jednostki przez zachodnie służby. Wcześniej fińskie władze, przy wsparciu sił zbrojnych i jednostek specjalnych, zajmowały - w związku z podejrzeniem uszkodzenia podmorskich kabli - m.in. tankowiec rosyjskiej tzw. floty cieni czy statek towarowy z ładunkami z Rosji.

Z Helsinek Przemysław Molik

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: rosyjska flota cieniRosjabezpieczeństwoFlota Bałtycka
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