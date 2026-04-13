W komunikacie podano, że do zajęcia statku o długości 225-metrów doszło w niedzielę rano na południe od portowego miasta Ystad. Powodem interwencji było zaobserwowanie w sobotę przez załogę samolotu Straży Przybrzeżnej procederu spłukiwania do morza resztek węgla, co stanowi naruszenie kodeksu ochrony środowiska.

Przemysł transportowy powinien wiedzieć, że szwedzkie władze ściśle ze sobą współpracują, aby utrzymać porządek na morzu. Działamy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska. Jeśli jakiś statek zachowuje się podejrzanie, interweniujemy – powiedział Daniel Stenling, zastępca szefa Departamentu Operacyjnego Szwedzkiej Straży Przybrzeżnej.

Masowiec Hui Yan płynął z Rosji do portu Las Palmas w Hiszpanii.

Zwiększone kompetencje Straży Przybrzeżnej

Rząd Szwecji zwiększył kompetencje Straży Przybrzeżnej, aby skuteczniej walczyć ze statkami rosyjskiej floty cieni. Na początku kwietnia szwedzkie służby zatrzymały, niedaleko Ystad, tankowiec Flora 1, podejrzany o doprowadzenie do wycieku ropy na wschód od Gotlandii.

W marcu mundurowi zatrzymali niedaleko Trelleborga statek Caffa oraz tankowiec Sea Owl 1, których kapitanowie, Rosjanie, podejrzani są o posługiwanie się fałszywą banderą. Mężczyźni zostali aresztowani.

Wcześniej do kontroli dochodziło głównie w szwedzkich portach, nie zaś na morzu.

Szwedzka Straż Przybrzeżna

Szwedzka Straż Przybrzeżna działa na rzecz zrównoważonego środowiska morskiego i poprawy bezpieczeństwa na morzu. Operuje wzdłuż całego wybrzeża Szwecji, gdzie przez 24 godziny na dobę monitoruje sytuację i w razie potrzeby udziela pomocy.

Do pracy straż wykorzystuje samoloty, duże i małe jednostki pływające oraz pojazdy na lądzie.