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Trump chce dać Ukrainie licencję na Patrioty. Ekspert wskazuje poważne problemy

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 18:40
Rakieta i zestaw Patriot
Ekspert: Wątpliwe, by Ukraina faktycznie produkowała pociski do Patriotów/ShutterStock
Plan uruchomienia przez Ukrainę produkcji pocisków do systemów Patriot, ogłoszony w środę przez Donalda Trumpa, będzie niezwykle trudny do wdrożenia – ocenił w rozmowie z PAP Mark Cancian z waszyngtońskiego ośrodka analitycznego CSIS. Jak wskazał ekspert, realizację tego pomysłu mogą utrudnić zarówno bariery formalne, jak i wyzwania technologiczne oraz logistyczne.

Podczas środowego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze, Trump zaskoczył wszystkich deklaracją, że przyzna licencję na produkcję pocisków PAC-3 MSE do systemów Patriot.

- Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Trump. - W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem: „Zróbcie je sami” - dodał.

Trump chce produkcji Patriotów na Ukrainie. Eksperci wskazują na poważne bariery

Ogłoszenie to - będące spełnieniem prośby wyrażanej przez Zełenskiego jeszcze w czerwcu - wywołało sceptycyzm u części ekspertów zajmujących się przemysłem zbrojeniowym. Wśród nich jest również płk Mark Cancian, były urzędnik Białego Domu i Pentagonu zajmujący się m.in. kwestiami pozyskiwania sprzętu wojskowego. Jego zdaniem realizacja deklaracji Trumpa będzie „w najlepszym razie bardzo trudna” a w rzeczywistości mało prawdopodobna.

Ekspert wskazał trzy główne bariery. Pierwszą jest czas: uruchomienie produkcji i zbudowanie łańcucha dostaw, na który składają się dziesiątki firm trwa latami. Drugą to konkurencja o komponenty.

- Część tych podzespołów potrzebnych do produkcji pocisków może musieć pochodzić ze Stanów Zjednoczonych. A to z kolei odbije się na produkcji w USA. Więc ostatecznie wzrost produkcji mógłby być mniejszy, niż się wydaje, bo pojawi się rywalizacja o komponenty - powiedział. Trzecią barierą jest transfer technologii, szczególnie wrażliwy w przypadku kraju będącego poza NATO, prowadzącego wojnę i narażonego na rosyjską penetrację.

Produkcja pocisków Patriot. Problemem technologia, komponenty i zgoda firm

Czwartą przeszkodą jest konieczność porozumienia z producentem. Trump przyznał w Ankarze, że nie informował wcześniej firm o swojej zapowiedzi. - Mamy wielką władzę nad firmami, tymi firmami, które produkują Patrioty - mówił. Lockheed Martin, główny wykonawca pocisków przechwytujących PAC-3, nie skomentował dotąd zapowiedzi. RTX, którego spółka Raytheon produkuje sam system Patriot, też nie skomentował sprawy, choć przypomniał zarazem o swoim doświadczeniu w koprodukcji systemów obronnych w Europie, m.in. w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Grecji.

Podczas szczytu w Ankarze USA, Niemcy, Holandia, Polska i Szwecja podpisały międzyrządowe porozumienie o zbadaniu możliwości utworzenia europejskiego centrum obsługi i serwisowania - lecz nie produkcji - pocisków PAC-3. Wciąż jednak jest to wstępna faza ewentualnego stworzenia takich ośrodków. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że centrum zwiększy zdolności sojusznicze i przyspieszy produkcję oraz serwis.

Zdaniem Canciana znacznie bardziej realistyczne od produkcji rakiet na Ukrainie są niemieckie starania o licencyjną produkcję Patriotów, oparte na ugruntowanych powiązaniach amerykańskiego i niemieckiego przemysłu zbrojeniowego.

Ukraina może zyskać na współpracy obronnej z USA. "Zełenski ma karty"

Cancian podkreślił jednocześnie, że ze spotkania płyną dwa „bardzo zachęcające” sygnały. Pierwszym jest sama zgoda Trumpa na Patrioty, zwłaszcza w zestawieniu z awanturą w Gabinecie Owalnym sprzed kilkunastu miesięcy. Drugim - przygotowywana przez obie strony umowa dronowa o zakupie ukraińskich dronów, która, mogłaby zostać zrealizowana w ciągu kilku miesięcy, nie lat.

- Rok temu Trump powiedział Zełenskiemu, że nie ma żadnych kart. Teraz Zełenski ma karty - ma karty w dziedzinie dronów i systemów antydronowych, których USA naprawdę potrzebują i których potrzebują inne kraje - ocenił. Jak dodał, o współpracę z Ukrainą zabiegają też państwa Zatoki Perskiej.

Odnosząc się do niedoborów pocisków przechwytujących, Cancian przypomniał, że przed wojną na Ukrainie roczna produkcja Patriotów wynosiła ok. 300 sztuk, obecnie sięga ok. 600, a docelowo ma osiągnąć 2 tys. - Ale to potrwa co najmniej do 2030 r.. Podział pozostaje niezmienny: połowa dla USA, połowa dla sojuszników i partnerów.

- W tym momencie problemem nie są pieniądze. Problemem jest zamiana pieniędzy na fabryki, komponenty i produkcję - powiedział. Rozbudowę mocy wytwórczych rozpoczęła administracja Joe Bidena, a kontynuuje ją administracja Trumpa. Pytany o zainteresowanie koprodukcją uzbrojenia w Europie, w tym w Polsce, ekspert przypomniał, że USA licencjonowały produkcję w Japonii.

Jak zaznacza Cancian, współautor raportów na temat stanu amerykańskich zapasów amunicji precyzyjnej, wojna z Iranem znacznie pogłębiła problem niedoboru amunicji, zwłaszcza obrony powietrznej.

Według CSIS, zapasy siedmiu kluczowych rodzajów amunicji precyzyjnej analizowanych przez CSIS zostały uszczuplone o jedną trzecią do połowy, a ich odtworzenie zajmie kilka lat.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ kj/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Donald TrumpUkrainaPatriot
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