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Duża zmiana na Węgrzech. Premier chce obniżyć wiek wyborczy

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 14:10
Constitutional amendment vote in Hungarian parliament
Magyar poparł obniżenie wieku wyborczego do 16. roku życia/PAP/EPA
Premier Węgier Peter Magyar zadeklarował w sobotę, że opowiada się za obniżeniem wieku wyborczego z 18 do 16 lat w ramach przygotowywanej reformy konstytucji. Jak ocenił, współcześni nastolatkowie są wystarczająco świadomi i dobrze poinformowani, by uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości państwa.

Węgierski premier ogłosił tę propozycję we wpisie na Facebooku, gdzie wyraził przekonanie, że „zdecydowana większość osób poniżej 18. roku życia jest wystarczająco przygotowana i poinformowana, by mieć wpływ na nasze wspólne decyzje”.

„Ze swojej strony, w trakcie prac nad kształtem konstytucji, poparłbym obniżenie wieku wyborczego do 16 lat” – napisał premier.

Magyar powiązał tę propozycję z szerszą reformą konstytucyjną, zainicjowaną przez jego rząd po kwietniowych wyborach parlamentarnych. Premier zapowiedział, że referendum ws. przyjęcia nowej konstytucji mogłoby zostać przeprowadzone już przyszłego lata. - Może to potrwać dłużej, ale czas nie jest problemem. Liczą się jakość i treść. Chcemy, aby kraj miał konstytucję, którą każdy może zaakceptować w dobrej wierze – powiedział w czerwcu.

W sobotnim wpisie premier zauważył również, że od czasu zmiany rządu zainteresowanie polityką wśród obywateli Węgier znacząco wzrosło. „Jestem dumny z tego, że nigdy wcześniej tak wiele osób nie śledziło obrad parlamentu ani nie interesowało się życiem publicznym” – napisał, dodając, że polityka znów stała się „atrakcyjna”, a młodzi ludzie coraz częściej czują, że mają wpływ na kształtowanie przyszłości Węgier.

Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: węgryPeter Magyarprawo wyborcze
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