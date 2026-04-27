Wspólnicy Orbana uciekają za granicę. Wywożą swoje majątki poza Węgry

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 11:58
Współpracownicy ustępującego premiera Węgier, Viktora Orbána, w pośpiechu zaczęli wywozić swoje majątki za granicę. Przyszły premier, Péter Magyar, oskarżył ich o próbę ochrony bogactw i unikanie odpowiedzialności – informuje „Guardian”.

Współpracownicy Orbana uciekają za granicę

Prywatne odrzutowce, załadowane ponoć bogactwami beneficjentów 16 lat rządów Orbana, systematycznie startują z Wiednia. Inni spieszą się z inwestowaniem swoich aktywów za granicą - napisał brytyjski dziennik.

Wysoko postawieni politycy z bliskiego otoczenia Orbana rozglądają się za możliwościami uzyskania wiz amerykańskich, mając nadzieję na znalezienie pracy w instytucjach powiązanych z ruchem MAGA - dodał „Guardian”.

Część próbuje przenieść aktywa do innych krajów

Dziennik podkreślił, powołując się na źródła w partii Fidesz, że po przegranych przez Orbana wyborach z 12 kwietnia trzech członków jego bliskiego kręgu zaczęło przenosić swoje aktywa do Arabii Saudyjskiej, Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru i Australii.

Również przyszły premier Magyar oskarżył w sobotę „powiązanych z Orbanem oligarchów” o transferowanie majątków za granicę, wymieniając ZEA, USA i Urugwaj. Polityk zaznaczył, że węgierski urząd skarbowy NAV wstrzymał kilka transferów Antala Rogana - polityka związanego z Orbanem, który przez pewien czas znajdował się na liście sankcyjnej USA w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Wypisują dzieci ze szkół

Magyar wezwał krajowe instytucje do zatrzymania osób, które „wyrządziły Węgrom szkody liczone w miliardach forintów”, a inwestorów do powstrzymania się od nabywania aktywów „powiązanych z mafią”. Dodał, że kilka powiązanych z rządem Orbana rodzin już opuściło Węgry, a kilka kolejnych przygotowuje się do tego, wypisując ze szkół swoje dzieci.

Jedną z takich rodzin - według informacji Magyara - są krewni Loerinca Meszarosa, jednego z najbogatszych Węgrów i najbliższych przyjaciół Orbana.

Węgierskie niezależne media - portale VSquare i 444 - podały, że osoby z otoczenia Orbana przenoszą swoje majątki w obawie przed potencjalnym przejęciem, zamrożeniem lub nacjonalizacją przez rząd Magyara. 444 podał, że proceder rozpoczął się już w marcu, czyli przed wyborami.

Wiele dokumentów zostało zniszczonych

Magyar ostrzegał też, że w ostatnich tygodniach niszczono wiele dokumentów, mogących obciążać środowisko ustępującego premiera. „Otrzymujemy coraz więcej doniesień o niszczeniu dokumentów na dużą skalę przez różne ministerstwa, instytucje i firmy bliskie Fideszowi” – napisał Magyar na portalach społecznościowych wcześniej w kwietniu.

„Guardian”, powołując się na źródło w Fideszu, poinformował, że Orban uda się do USA w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn; mecz otwarcia zostanie rozegrany 11 czerwca. „Dokładne miejsce podróży Orbana nie jest znane, choć jego najstarsza córka i zięć przeprowadzili się do Nowego Jorku zeszłego lata” - dodał dziennik.

Czy USA pomogą uciekającym Węgrom?

Inne wysoko postawione osoby związane z Fideszem ubiegają się o wizy pracownicze do USA, licząc na wykorzystanie swojej wiedzy w instytucjach powiązanych z Partią Republikańską - poinformowały źródła w amerykańskiej administracji i w Fideszu.

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi zaznaczył, że USA od dawna były postrzegane jako plan B dla osób z kręgu Orbana. „Dopóki administracja Donalda Trumpa jest u władzy, Stany Zjednoczone mogą stać się bezpieczną przystanią dla najwyższych szczebli reżimu Orbana” – ocenił Panyi, cytowany przez brytyjski dziennik.

Jakub Bawołek

kal1.png
Źródło: The Guardian
oprac. Kamil Nowak
Peter,Magyar,Speaking,At,Public,Event,In,Széchenyi,Square,,Pécs,
European,Union,Money,Currency,Euro,Different,Paper,Notes,And,Coins
