Szczyt pandemii w tych krajach prognozowany jest na sierpień, porę południowoamerykańskiej zimy.

Dyrektorka PAHO Clarissa Etienne podkreśliła, zwracając się do rządów tych państw, "konieczność posiadania wiarygodnych danych w celu zaostrzenia kwarantanny w tych regionach". "Nie należy rezygnować ze względu na naciski polityczne ze środka, jakim jest kwarantanna" - dodała Etienne.

Według danych z 30 czerwca, w Brazylii zakażonych koronawirusem zostało dotąd 1 370 488 osób, a zmarło 58 585, w Argentynie - zainfekowanych 62 628, a zmarło 1 280, zaś w Boliwii te liczby wynosiły - odpowiednio - 32 125 i 1 071.

PAHO w swym wtorkowym apelu poświęca najwięcej uwagi sytuacji epidemicznej w największym kraju regionu - liczącej 210 mln mieszkańców Brazylii. Władze tego państwa wezwane zostały do prowadzenia walki z pandemią zgodnie z "założeniami ściśle naukowymi", co media brazylijskie komentują jako pośrednią krytykę wypowiedzi prezydenta Jaira Bolsonaro, zachęcającego do stosowania w walce z koronawirusem leków o niepotwierdzonej przez światową medycynę skuteczności.

Panamerykańska Organizacja Zdrowia podkreśla w swym oświadczeniu, że "wielokrotnie zwracała się do Brazylii o zwiększenie liczby testów do wykrywania koronawirusa".

"Brazylia - czytamy we wtorkowym apelu PAHO - ma armię profesjonalistów w dziedzinie ochrony zdrowia i jeden z najlepszych systemów opieki zdrowotnej w Ameryce i na świecie. Powinna więc je wykorzystywać".