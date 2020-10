Ograniczenia obowiązujące od piątku dotyczą niektórych form rekreacji – basenów, siłowni i centrów fitness. Od poniedziałku zakaz będzie dotyczyć zawodów i treningów sportowych - zarówno zawodowych, jak amatorskich. Wyjątkiem będą imprezy międzynarodowe, ale bez widzów.

Wśród obowiązujących od piątku ograniczeń jest też zakaz działalności restauracji po godzinie 20, a przy jednym stole mogą siedzieć jedynie cztery osoby. Jeszcze mniej klientów, bo tylko dwóch, będzie mogło siedzieć przy jednym stole w restauracjach i barach w galeriach handlowych. W tych miejscach ma zostać wyłączony Internet. Prymula tłumaczył, że jednym z powodów jest uniemożliwienie gromadzenia się młodzieży w centrach handlowych.

Z kolei minister szkolnictwa Robert Plaga poinformował o rozwiązaniach dotyczących szkół. Dotychczas ograniczenia mogły wprowadzać lokalne stacje sanitarno-epidemiologiczne. Teraz decyzje obejmują cały kraj. Nauka będzie przebiegać bez ograniczeń w przedszkolach i w początkowych klasach szkół podstawowych. Starsze roczniki szkół podstawowych będą miały nauczanie hybrydowe. Połowa klas będzie miała nauczanie online, połowa będzie uczyć się w szkołach. Nauczanie na odległość będzie obowiązywać w szkołach średnich i na wyższych uczelniach.

Do poniedziałku obowiązują aktualne ograniczenia, odnoszące się do wydarzeń kulturalnych - zakazane są wszelkie przedstawienia związane ze śpiewem, ale teatry i kina mogą działać dla 500 osób. Jak zapowiedział Prymula, od poniedziałku przez dwa tygodnie będą zamknięte wszystkie teatry i kina. Zakaz dotyczy także koncertów i festiwali. Do muzeów i galerii będzie mogło wejść maksymalnie 20 osób jednocześnie.

Decyzją rządu niektóre hotele zostaną przeznaczone na kwarantannę dla dwóch grup osób. Jedna z nich - to pacjenci, którzy już się wyleczyli, ale zostają w szpitalach do końca kwarantanny. Najczęściej są to pensjonariusze domów pomocy społecznej lub osoby bezdomne. Drugą grupę tworzą osoby, którym nakazano kwarantannę, a oni nie chcą odbywać jej w małych mieszkaniach, razem z rodzinami. Uruchomienie nowych placówek z minimalną opieką medyczną ma odciążyć szpitale i personel medyczny.

Reklama

Prymula podkreślił, że rząd podjął decyzję o dalszych ograniczeniach jednomyślnie. Celem ma być powstrzymanie szerzenia się koronawirusa. Od 1 marca, gdy w kraju zarejestrowano pierwsze zakażenia, pozytywne testy miało 95 360 osób. Zmarło 824 chorych. Hospitalizowanych jest 1700 osób - powiedział Prymula i podkreślił, że przy obecnym tempie rozprzestrzeniania się choroby w ciągu tygodnia mogą skończyć się rezerwy specjalistycznych łóżek w szpitalach.