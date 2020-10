Fakt zatrzymania potwierdziła rzeczniczka mińskiej milicji Natalla Hanusiewicz, która powiedziała agencji Interfax, że wszystkich zatrzymanych przewieziono do aresztu w celu sprawdzenia dokumentów.

Troje korespondentów państwowej agencji TASS powiadomiło redakcję przed telefon, że funkcjonariusze OMON ulokowali ich w autobusie na prospekcie Niepodległości i zawieźli do Pałacu Sportu, gdzie zostali przesadzeni do innego autobusu i zawiezieni do aresztu. Wkrótce dziennikarze poinformowali, że zwolniono ich po sprawdzeniu dokumentów.

Potem TASS poinformował o zatrzymaniu jeszcze jednego swojego dziennikarza, a także trojga dziennikarzy agencji informacyjnej BiełaPAN oraz dziennikarza białoruskiej gazety "Nowy Czas".

Interfax podał, że wśród zatrzymanych był też dziennikarz państwowej agencji BiełTA.

Według naocznych świadków funkcjonariusze podeszli do dziennikarzy i bez tłumaczenia zaczęli ich wprowadzać do autobusu. (PAP)