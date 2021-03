"Mamy już tam sprzęt i ekipę" - przekazał Bykow niemieckiej agencji. Nie podał dokładnej przewidywanej zdolności produkcyjnej zakładu.

Europejska Agencja Leków (EMA) analizuje obecnie możliwość dopuszczenia rosyjskiego preparatu na rynek unijny.

"Czekamy na decyzję EMA, to podstawa (...), dzięki której możemy produkować" - powiedział Bykow, dodając, że z Illertissen Sputnika V będzie można dostarczać do innych państw UE. Zaapelował, by zaufać rosyjskiej biotechnologii, która - jak podkreślił - ma długą historię sukcesów, na przykład w rozwoju szczepionek przeciw polio.

Na spotkaniu w Moskwie na temat niemiecko-rosyjskiej współpracy w dziedzinie farmacji ekspert UE ds. zdrowia Jerome Lepeintre powiedział, że zatwierdzenie Sputnika V przez EMA jest spodziewane dopiero w czerwcu lub lipcu. W kwietniu planowane są dwie inspekcje EMA w Rosji. We wtorek wieczorem pracownik przedstawicielstwa UE w Moskwie powiedział, że inspekcji zostaną poddane zakłady produkcyjne i magazyny.

Szczepionka Sputnik V została dotychczas zatwierdzona w ponad 50 krajach na świecie.