Szczerski zaznaczył, że jednym z głównym tematów wtorkowego spotkania prezydenta z sekretarz generalną Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie była sytuacja Polaków na Białorusi.

"Prezydent podkreślił, że sytuacja ta nie ulega poprawie a represje wobec polskiej mniejszości zaostrzają się. Sekretarz generalna OBWE zapewniła, że OBWE +użyje wszystkich dostępnych instrumentów dyplomatycznych dla poprawy sytuacji Polaków na Białorusi+" - powiedział PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Jak dodał, Helga Schmid podkreśliła, że uruchomiła już bardzo wiele kanałów dyplomatycznych, którymi dysponuje OBWE, by upominać się o sytuacje Polaków u władz Białorusi, a także podnieść tę kwestię na forum Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Drugim ważnym tematem rozmowy Andrzeja Dudy z Helgą Schmid była sytuacja na wschodzie Ukrainy. OBWE ma swoją misję monitorującą na wschodnich terenach Ukrainy.

"W tej kwestii jest wspólne przekonanie prezydenta i sekretarz generalnej, że kluczową kwestią dla sytuacji na Ukrainie jest spójna i zdecydowana odpowiedź państw zachodnich wobec Rosji; odpowiedź mówiąca o braku akceptacji dla eskalacji napięcia" - podkreślił prezydencki minister.

Jak zaznaczył, są "dwa szczególne przedmioty troski ze strony OBWE" w kontekście Ukrainy. "Po pierwsze ograniczenie możliwości działania misji obserwacyjnej OBWE w sytuacji wzrostu napięcia i różnego typu działań blokujących możliwość obserwowania sytuacji na wschodzie Ukrainy, gdzie mamy do czynienia z ciągłymi naruszeniami rozejmu i zawieszenia broni" - dodał Szczerski.

Z drugiej strony, zaznaczył, OBWE obawia się, że wzrost napięcia łatwo może przerodzić się w konflikt zbrojny w wyniku prowokacji.

"To jest dzisiaj główny powód do niepokoju także Polski: obawa, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli w wyniku prowokacji i reakcji na tę prowokację. A w sytuacji napięcia, z którym mamy do czynienia i takiej ilości wojska i manewrów, jakie tam mają miejsce, nie jest to rzecz wykluczona" - powiedział Szczerski. Jak dodał, obecna sytuacja na wschodzie Ukrainy bardzo przypomina sytuację w Gruzji przed wybuchem wojny w 2008 roku.

Według ministra rozmowa dotyczyła także innych krajów regionu, które są przedmiotem polskiego zainteresowania i działań w ramach OBWE. "Po pierwsze Mołdawii, gdzie zależy nam na stabilnej sytuacji wewnętrznej i rozwoju tego państwa w kierunku takim, jakiego oczekuje mołdawskie społeczeństwo" - powiedział Szczerski.

Poinformował też, że w środę Andrzej Duda będzie rozmawiał telefonicznie z prezydent Mołdawii Mają Sandu, także "w kontekście sytuacji na Morzu Czarnym i manewrów Rosji wokół Ukrainy".

Rozmowa Andrzeja Dudy z Helgą Schmid dotyczyła także Gruzji i konsekwencji ostatniego konfliktu w górnym Karabachu. "Prezydent omówił z sekretarz generalną sytuacja bezpieczeństwa także w regionie Kaukazu" - dodał minister.

Szczerski zaznaczył, że rozmowa prezydenta z sekretarz generalną OBWE "nakreśliła obszar geograficzny, który będzie szczególnie istotny dla Polski w pracach OBWE w czasie naszego przewodnictwa w tej organizacji, które rozpocznie się w styczniu 2022 roku".