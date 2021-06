Zajmujący się polityką kształcenia waszyngtoński instytut LPI uznał niedobór za najbardziej znaczący w historii. Oszacował, że liczba osób odchodzących na emeryturę ze względu na pandemię Covid-19 oraz rozczarowanie zawodem znacznie przewyższy w nadchodzących latach zmniejszającą się liczbę studentów na wydziałach pedagogicznych.

„Na podstawie danych rządowych ocenia się, że ponad 270 tys. nauczycieli szkół publicznych odejdzie z zawodu w latach 2016-2026. Ostatnie badania jednego z głównych krajowych związków zawodowych nauczycieli wykazały, że prawie jeden na trzech nauczycieli twierdzi, że Covid-19 zwiększył prawdopodobieństwo ich rezygnacji lub wcześniejszego przejścia na emeryturę” – podała telewizja NBC.

"Musimy być tym wszystkim zaniepokojeni. Jest najwyższa pora, aby docenić nauczycieli, zastanowić się jak wspierać ich, (…) a także system nauczania" - zauważyła Linda Darling-Hammond, która jest założycielką LPI i kierowała powołanym wstępnie zespołem polityki edukacyjnej prezydenta Bidena.

W opinii ekspertów wśród licznych przyczyn spadku zainteresowania profesją nauczyciela, jedną z najważniejszych jest zadłużenie w czasie studiów. "Ludzie, którzy chcą stać się pedagogami nie mogą brnąć na studiach w zbyt wielkie długi. Złagodzenie poziomu zadłużenia (…) jest bardzo ważne" – twierdzi Darling-Hammond.

Projekt Bidena, pod nazwą American Families Plan, przewiduje m.in. wyasygnowanie 9 mld dolarów na rozwiązanie problemu niedoboru nauczycieli. Obejmuje fundusze na kształcenie, wyposażenie i zróżnicowanie nauczycieli także pod względem rasowym.

„Proponowane środki mają na celu zwiększenie liczby osób, które studiują pedagogikę i chcą podjąć pracę w tej dziedzinie, powstrzymanie obecnych nauczycieli przed odejściem z zawodu oraz umożliwienie nauczycielom oraz specjalistom z innych dziedzin łatwiejsze i mniej kosztowne uzyskania certyfikatu szczególnie w zakresie najbardziej poszukiwanych specjalności” – twierdzi NBC.

Jak precyzuje jedna trzecia z 9 miliardów dolarów pójdzie na tworzenie i rozszerzanie programów Grow Your Own. Mają one na celu rekrutację, rozwój i utrzymanie głównie na obszarach o dużej populacji uczniów z mniejszości rasowych.

Zwolennicy American Families Plan dostrzegają jednak, że plan nie ustosunkowuje się do kwestii niskich płac. Badanie z 2020 roku wykazało, że 67 proc. nauczycieli ma lub miało drugą pracę, aby związać koniec z końcem.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/ ap/